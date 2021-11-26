Вологда, , 21:03 — REGNUM С начала пандемии в Вологодской области ковидом переболели 8,2 тысяч детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Ребенок в больнице Today.kz

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Большинство несовершеннолетних лечились от инфекции амбулаторно, однако более 800 детям понадобилась госпитализация. В настоящее время в больницах на лечении находится более 20 детей.

По словам начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения Татьяны Артемьевой, в начале пандемии случаи заражения детей были единичными, болезнь протекала практически бессимптомно, но с весны этого года ситуация стала меняться.

«С появлением «дельта"-штамма коронавируса дети стали чаще заражаться, болезнь стала протекать тяжелее. Больше детей госпитализируется. Поэтому было решено открыть детский моногоспиталь в областной детской клинической больнице. Родителям стоит внимательно относиться к первым симптомам ухудшения состояния у детей. Сразу же обращаться к специалистам. Здесь важно время, и важно его не упустить», — рассказала Артемьева.

В настоящий момент болеют дети всех возрастов. Больше вирусу подвержены подростки от 7 до 14 лет. Среди заболевших их более 60%. Это связано с широким кругом общения у школьников, так как они более активно коммуницируют друг с другом. Доля новорожденных и детей до года от общего числа зараженных составляет 10%. Это высокий показатель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области против принудительной вакцинации выступили сотрудники драмтеатра.