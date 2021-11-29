Екатеринбург, , 06:36 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области 24 сотрудника образовательных учреждений отстранены от работы. Причиной стало нежелание делать прививку от COVID-19, сообщают СМИ.

Вакцинация Permkrai.ru

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Большинство сотрудников перешли на дистанционный формат работы. Отстраняют в основном пожилых людей, которые не желают вакцинироваться, но медотвода не имеют. Перешли на удалёнку 20 человек. Ещё четырёх от работы отстранили.

Напомним, в области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет. Причиной такого решения Роспотребнадзора стала высокая заболеваемость ковидом у данной категории населения.