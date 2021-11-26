Волгоград, , 14:32 — REGNUM Первое уголовное дело за приобретение поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 возбуждено в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Сертификат о вакцинации от коронавируса Mos.ru/В. Новиков

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Подозреваемая — 36-летняя жительница Советского района города. Установлено, что в начале ноября 2021 года она приобрела сертификат о вакцинации, дающий право на использование QR-кода.

«Поддельный сертификат был выявлен полицейскими в ходе сверки с медицинским учреждением, где женщина якобы проходила вакцинацию. Кроме того, выяснилось, что указанный в сертификате препарат для вакцинации в тот период в поликлинике не применялся», — уточнили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье «Приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей».