Волгоград, 26 ноября 2021, 14:32 — REGNUM Первое уголовное дело за приобретение поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 возбуждено в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе регионального УМВД.
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Подозреваемая — 36-летняя жительница Советского района города. Установлено, что в начале ноября 2021 года она приобрела сертификат о вакцинации, дающий право на использование QR-кода.
Уголовное дело возбуждено по статье «Приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей».