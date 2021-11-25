Санкт-Петербург, , 18:44 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурге Александр Беглов подписал постановление о поправках в режим ограничений из-за ситуации с COVID-19. Ранее принятое решение о введении обязательного контроля QR-кода с 1 декабря в организациях общественного питания и объектах розничной торговли перенесли на 27 декабря. Об этом сообщила 25 ноября пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Здание Смольного Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В местах, где уже введен допуск по QR-кодам — в музеях, театрах, концертных и спортивных площадках, фитнес-клубах, бассейнах и ряде других — условие о необходимости предъявления гражданами, имеющими медицинский отвод от вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до предъявления, сохраняется.

Также с 27 декабря в Санкт-Петербурге вводится обязательное предъявление QR-кода для заселения в гостиницы. При этом гражданам, заселившимся на основании отрицательного ПЦР-теста, необходимо будет каждые 72 часа после заселения предъявлять новый отрицательный ПЦР-тест. Постояльцы гостиниц, которые не переболели коронавирусом и не привились от коронавируса, смогут посещать рестораны и кафе при гостиницах.

Отметим, что все остальные действующие ограничения продлеваются в Санкт-Петербурге до 31 января 2022 года. Правительству Петербурга поручена подготовка системы ограничений и запретов в период новогодних каникул, с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

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