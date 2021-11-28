Тюмень, , 12:50 — REGNUM В Тюменской области за сутки обнаружили 318 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 ноября сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 319 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области подтвердили 80 250 случаев заражения коронавирусом, вылечились 62 422 тюменца.

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