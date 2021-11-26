Краснодар, , 11:57 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 807 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 26 ноября. Накануне, 25 ноября, было зарегистрировано 790 новых пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Краснодаре заболели 372 человека, в Сочи — 115, в Новороссийске — 64, в Ейском районе — 22, в Абинском — 21. В Крымском районе диагноз подтвердили у 20 жителей. По 14 положительных результатов тестов в Геленджике, Кореновском и Кавказском муниципалитетах. В Апшеронском и Тимашевском районах — по 12», — уточнили в оперативном штабе.

В общей сложности на Кубани положительные результаты исследований на коронавирус получили 96 тыс. человек, в том числе — 7 239 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1689. Выздоровели из общего числа заразившихся 69 606 пациентов. Скончались 8732 человека.

В коронавирусных стационарах находятся 5366 жителей, в тяжелом состоянии на ИВЛ 119 заболевших, в крайне тяжелом состоянии на ЭКМО находятся семь пациентов.