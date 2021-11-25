25 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Оксана Хмурова, , 19:01 — REGNUM Пока в регионах оголтело бьются с гражданами, которые выступают против принудительной вакцинации от COVID-19, в Москве сообщили о регистрации вакцины от этой инфекции для детей от 12 до 17 лет.

Эрнест Бор. Вакцинация

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Эта новость вызвала взрыв недовольства пользователей социальных сетей, которые за несколько часов оставили сотни возмущенных комментариев: «Колите своих детей!!» — таков обобщенный итог обсуждений в соцсетях.

«Они — как фашисты, если кто еще не понял!» — написал житель Тольятти Алексей К., и с ним согласились сотни пользователей.

Граждане рекомендуют чиновникам сначала вакцинировать своих детей: «Чиновники, сами своих детей колите, а наших не трогайте», «Пускай начнут со своих детей и близких, потом посмотрим», — пишут они, спрашивая: «Они на своих детях-то вакцину испробовали?», «Пусть вакцинируются дети депутатов Госдумы и других деятелей».

«Руки прочь от наших детей!» — возмущается жительница Тольятти Ольга А., и ее поддержали сотни пользователей, с ней согласилась и Ольга З., которая написала, что не даст вакцинировать от COVID-19 своего ребенка: «Своего ребёнка не дам!». «Не дам внуков колоть», — вторит им бабушка Римма М.

Около ста пользователей поставили лайк под комментарием Рината Ш., который сообщил, что «я своих детей не дам под опыты. Пусть детям депутатов в Москве ставят». Подобный комментарий оставил Айнур С., который сообщил, что не даст вакцинировать от COVID-19 своего ребенка: «Мы ребенка вакцинировать не дадим, если в обязательном порядке введут, переведем на домашнее обучение и вывесим на окнах квартиры огромный плакат: «Власть, вакцинируй своих детей!». «План геноцида выполняется успешно», — пишет Андрей Т.

Вакцинация Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Потом что? QR-коды для детей? Фашизм в чистом виде!!!» — возмущаются граждане в соцсетях.

Кто-то предположил, что пандемию раздули специально из-за желания заработать: «Кто-то еще сомневается, что это чисто деньги. Фарма или чиновники разве думают о здоровье людей?». «Всё нажраться не могут», — отмечает Дмитрий Г. С ними солидарен Руслан К. из Уфы: «Хороший бизнес, тут нет никакой заботы о людях, как народ не поймёт?»

Житель Башкирии Сергей С. поинтересовался: «Кто акционер заводов по выпуску вакцин? И все понятно. Не стесняются говорить, что это эксперимент на детях. На лекарства в больницах денег нет, а на вакцину есть».

С ними согласен Алексей П.: «Продавцы пытаются впарить свой товар через принудиловку, это не получается. Вот теперь решили взяться за детей — жадность перешла все допустимые границы и уже граничит с истерикой». «Это было понятно с самого начала этой ковидной истории: господа зарабатывают», — предположил Геннадий О.

Александр М. вспомнил свое детство и родительские научения: «Мне в детстве всегда говорили: никогда не соглашайся на укол, который тебе суют незнакомые люди. Даже забесплатно. Потом будет платно, и на иглу подсядешь. Сколько лет прошло, а истина осталась та же) То чиновники предлагают ширнуться, то главврачи на понт пытаются взять своими уколами».

Вакцинация против коронавируса в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пользователи предположили, что сейчас начнется такая же «добровольная» вакцинация детей от COVID-19, какая уже идет в отношении взрослого населения: «Ну всё, сейчас «добровольно» начнут вакцинировать детей», — написала Ирина М. «Ага, где-то мы уже слышали, что вакцинация якобы добровольная», «Так же добровольно, как они говорили про вакцину для взрослых?» — спрашивают пользователи.

Около сотни человек сообщили, что они знают, что такое на самом деле это «добровольное согласие»: «Не будет этого!» — заявили они.

Вячеслав У. недоумевает, почему так быстро зарегистрировали детскую вакцину: «Только недавно писали, что набирают детей для испытания этой вакцины, а сегодня уже зарегистрировали?». Елена П. поинтересовалась: «Зарегистрировали, а теперь испытывать будете?!»

«Какая детская вакцина? Вы взрослую-то доделали, доисследовали?» — негодует Дмитрий Б., и с ним соглашается Алена Л., которая просит разработчиков опубликовать результаты клинических испытаний вакцины: «Покажите результаты доклинических исследований! И хочется дождаться окончания клинических исследований в том числе».

Люди не понимают, зачем власть будоражит людей, нарушая Конституцию России: «Вы до чего хотите довести?! Мне очень интересно!» — пишет Екатерина М. «Зачем принимать целый федеральный закон временно до 1 июня 2022 года? Мы все знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное, а тут еще и регистрация детской вакцины подоспела, нечего сказать — вовремя», — отмечает Анна А. «Всё логично! Голикова с ВОЗ поставили планку коллективного иммунитета в 90−95% и стремятся к ней», — убежден Николай П.

Дети © ИА REGNUM

Екатерина Ч. возмущается политикой двойных стандартов в отношении детей: «Правильно, а зачем нашему государству дети? Они же только говорят о необходимости увеличения рождаемости, а на деле делают всё, чтобы как можно быстрее сократить население».

Андрей И. предупреждает, что «это будет большой ошибкой для них, очень большой ошибкой, затрагивая тему детей», и с ним соглашается Дмитрий Г.: «Только попробуйте к моему ребёнку близко подойти со своей вакциной!».