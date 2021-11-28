Кемерово, 28 ноября 2021, 09:21 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 28 ноября, медицинскую помощь получают 4450 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 18 655 человек.
Всего в регионе выявлено 73 643 случая заражения коронавирусом, 67 625 человек выздоровели, 1568 пациентов скончались.