Кемерово, , 09:21 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 28 ноября, медицинскую помощь получают 4450 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 18 655 человек.

Всего в регионе выявлено 73 643 случая заражения коронавирусом, 67 625 человек выздоровели, 1568 пациентов скончались.