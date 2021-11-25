Курган, , 21:17 — REGNUM В Курганской области за сутки подтверждено 199 новых случая заражения коронавирусом. Из них 84 зафиксировано в Кургане, сообщает 25 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в Зауралье составлял 203 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 25 ноября выявлено 44 257 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 25 ноября вылечились 34 978 человек, скончались 857 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).

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