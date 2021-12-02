Красноярск, , 10:40 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 736 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 154 084. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Напомним, что днём ранее в регионе было выявлено 726 заразившихся коронавирусом. А перед этим — 711.

В регионе по суточным заражениям третий день подряд лидирует город Канск. В районах края больше всего инфицированных выявлено в Берёзовском.

Из 736 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 179 (темп прироста 0,4%), в Канске — 48 (0,8%), в Норильске — 42 (0,6%), в Ачинске — 41 (0,5%), в Назарово — 38 (1,3%), в Минусинске — 26 (0,4%), в Сосновоборске — 18 (0,6%), в Дивногорске — 18 (0,6%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Берёзовском — 24 (0,9%), Емельяновском — 22 (0,6%), Канском — 21 (1,2%), Мотыгинском — 19 (2,2%), Сухобузимском — 18 (1,1%), Шушенском — 17 (0,9%), Курагинском — 17 (0,6%), Краснотуранском — 16 (1,5%), Ермаковском — 15 (0,9%) и Кежемском — 15 (0,7%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4239 человек, снято с наблюдения — 4231. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 55 620 (+8) человек.

За последние сутки в регионе проведено 17 315 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 324 391.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 месяцев текущего года на территории Железнодорожного района Красноярска по итогам рейдов по проверке соблюдения карантинного режима уже составлено 787 протоколов на физических лиц и проведено более двух тысяч профилактических бесед.

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