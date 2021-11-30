Москва, , 05:25 — REGNUM Назальная вакцина от COVID-19 может защитить не только тех, кто привился «Спутником V», но и человека, привитого любой другой вакциной. Об этом 29 ноября рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Александр Гинцбург Kremlin.ru

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Как пояснил специалист, если человек был привит любой «работающей вакциной», которая даст антитела к коронавирусу, то назальная вакцина может послужить дополнительной защитой.

Назальная вакцина не даст привитому ею человеку стать распространителем или переносчиком коронавируса при контакте с больным COVID-19. Благодаря ей на слизистой рта и носа образовываются секторные антитела, которые станут дополнительным барьером для инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург рассказал о результатах клинических испытаний назальной вакцины от коронавируса.

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