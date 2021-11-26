Щелковский район, Московская область, , 12:57 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Щелково. Об этом 26 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 204 человека. Следом за Щелково идет Балашиха, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 154 человек. На третьем месте расположился Подольск, где COVID-19 диагностировали у 89 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1812 новых случаев COVID-19.