Омск, , 15:28 — REGNUM Омская область по показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией вышла на плато. Однако режим повышенной готовности продлён до 31 декабря. Об этом 29 ноября заявил губернатор региона Александр Бурков.

QR-код Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, по словам Буркова, введённые в начале ноября оперативным штабом ограничения «показали свою эффективность». Выросли темпы вакцинации, снизилось количество госпитализаций.

«Нам нужно и дальше создавать зоны, свободные от ковида. Для этого в некоторых отраслях введена система QR-кодов», — подчеркнул глава региона.

В прививочной кампании приняли участие уже свыше 902 тысяч жителей Омской области. «По показателям вакцинации мы лидеры в Сибирском федеральном округе», — утверждает Бурков.

Он добавил, что полностью отказываться от ограничительных мер ещё рано. В связи с эти оперштаб принял ряд решений.

С 1 декабря пропуск служащих региональных и муниципальных органов власти на рабочие места будет осуществляться при наличии действительного QR-кода. Также можно будет предъявить справку о прохождении вакцинации, справку о перенесённой за последние 12 месяцев коронавирусной инфекции, отрицательный ПЦП-тест.

С 1 декабря разрешается работа общепита в ночное время. При этом пропуск в заведения общепита осуществляется по QR-кодам.

Предложенную Роспотребнадзором систему QR-кодов в общественном транспорте решено не вводить.

С 1 по 15 декабря решено приостановить деятельность развлекательных центров и детских игровых комнат в торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области за весь период пандемии подтверждено 113 989 случаев заражения коронавирусом.

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