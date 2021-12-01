Сыктывкар, , 15:37 — REGNUM За последние сутки в Коми от ковида скончались девять человек, всего с начала пандемии — 2304. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Стоп ковид Https://pixabay.com

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По данным штаба, 30 ноября число больных ковидом пополнили 287 человек. Наибольший прирост зафиксирован в Сыктывкаре — 77 случаев. Всего под медицинским наблюдением находятся 8433 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми предложил учитывать наличие антител при допуске людей к работе.