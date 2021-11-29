Москва, , 11:33 — REGNUM Предпосылки к более активному распространению нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» есть. Об этом сегодня, 29 ноября, директор по развитию Центра имени Чумакова Константин Чернов в эфире телеканала «Россия-24».

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По его мнению, о бо́льшей заразности нового штамма коронавируса теоретически говорят те мутации, которые существуют в данном вирусе.

«Более активное его распространение вероятно. Но как вирус будет выглядеть клинически, и как он будет вести себя, пока неясно», — уточнил Чернов.

Как сообщало ИА REGNUM, заразившиеся новым штаммом коронавируса «Омикрон» переносят COVID-19 в более легкой форме, заявил бывший заместитель главного санитарного врача Австралии Ник Коутсворт.

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