Ижевск, , 18:43 — REGNUM Появление нового штамма коронавируса «Омикрон» — как раз итог того, что коллективный иммунитет все еще не достиг необходимого уровня. Такое мнение высказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии, врач-инфекционист Марина Петренко.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Любой вирус изменяется в зависимости от того, с каким количеством носителей он взаимодействовал — мы видим это на примере гриппа, ковида, ОРВИ. Чем большее количество людей болеет, тем выше вероятность появления новых штаммов», — пояснила она.

Петренко добавила, что в настоящее время неизвестно, каким образом проявит себя новый штамм в большой популяции.

«Настораживает то, что новый штамм в основном поражает молодое население, 20−30 лет, а симптомы его не совсем характерны для ковида», — отметила представитель министерства.

Он не исключила, что новый штамм может поражать детей, которые в настоящее время никак не защищены.

«Поэтому сейчас необходимо сохранять максимальную осторожность. Все ограничительные мероприятия должны четко соблюдаться гражданами, в том числе ношение масок, соблюдение личной гигиены», — уверена Петренко. По-прежнему главным способом предупредить не только рост заболеваемости, но и появление новых штаммов остается вакцинация, подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились сообщения о новом штамме коронавируса «Омикрон», который начал распространение в ЮАР. В ВОЗ (всемирной организации здравоохранения) заявили, что производителям нужно доработать имеющиеся вакцины с учетом нового штамма, а не разрабатывать новые препараты.

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