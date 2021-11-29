Томск, , 13:34 — REGNUM Депутаты Законодательной думы Томской области скорее всего одобрят законопроекты о введении QR-кодов, считает заместитель председателя «Партии Роста», депутат думы города Томска Елена Ульянова.

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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По её словам, соответствующее обсуждение законопроектов «об обязательной QR-кодизации населения» состоится в региональном парламенте 30 ноября.

«Судя по параду одобрений в региональных парламентах, наши областные коллеги не будут долго обсуждать необходимость или, как выражается «Незыгарь», «бессмысленность и безальтернативность» обязательной QR-кодизации населения», — отметила Ульянова.

Она добавила, что «Партия Роста» и лично она сама «всегда выступали и выступают против QR — кодизации и губительности этих мер для бизнеса».

»Если вас убеждают только практические примеры, взгляните на опыт Швеции, о котором я уже писала. Никаких серьёзных ограничений, а коллективный иммунитет сформирован и работает. Но обсуждать и спорить нынче опять не в традициях российских парламентов», — резюмировала депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 29 ноября выявлено 55 603 носителя коронавируса, выздоровели 39 972 человека, скончались 630 ковид-пациентов.

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