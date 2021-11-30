Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге выявлено 2103 новых носителя коронавирусной инфекции, это на 78 человек меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 30 ноября в федеральном оперштабе. Таким образом, шестидневный рост суточной статистики новых случаев заражения приостановился.

Экспресс-тестирование Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По числу новых случаев Петербург находится на третьем месте среди регионов РФ, после Москвы и Подмосковья.

Всего за время пандемии в Северной столицей выявили 787 272 случая коронавируса, из числа заболевших выздоровели 725 969 человек, в том числе 2554 пациента выписаны за последние сутки.

Жертвами COVID-19 в Петербурге стали 26 204 человека, в том числе 69 — за минувшие сутки. Это на три летальных случая больше, чем в предыдущий день.

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