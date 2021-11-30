Саранск, , 15:12 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 30 ноября выявили 158 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 159 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 36 651 случая, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки в республике выписаны 120 человек, всего с начала пандемии выздоровели 30 265 жителей Мордовии. 890 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались шестеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5496 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 30 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1333 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 4209 жителей республики.