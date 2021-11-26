Москва, , 19:54 — REGNUM Применяемые в России тест-системы позволяют обнаружить новый штамм коронавируса, выявленный в Южной Африке. Об этом завили 26 ноября в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Тест на коронавирус

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«Ситуация с появлением нового штамма коронавируса тщательно изучается, окончательные выводы делать пока преждевременно. Тест-системы на коронавирус, которые применяются в стране, способны выявить данный вариант», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в оперштабе сообщили, что в России пока не зафиксировано случаев заражения новым штаммом коронавируса.

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