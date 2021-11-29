Якутск, , 09:55 — REGNUM В Якутии 40 учреждений образования частично переведены на дистанционный режим работы. В том числе на «удалёнке» учатся дети из двух школ города, полностью очно — восемь, остальные — в смешанном режиме, сообщило 29 ноября ЯкутияDaily.

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

«На данный момент порог заболеваемости ОРВИ и коронавирусом среди учащихся города не превышен. Частично на дистанционном обучении находятся 30-я и 17-я школы», — рассказал начальник Управления образования города Алексей Семёнов.

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В детских садах из 664 групп временно закрыты 100, 24 из них — из-за коронавируса, остальные — по причине превышения эпидпорога по ОРВИ. Карантин вводят при достижении отметки в 20% заболевших или при выявления хотя бы одного инфицированного коронавирусом.

Как сообщалоИА REGNUM, приёмные покои больниц и службы скорой помощи Якутии снабдят экспресс-тестами для выявления коронавирусной инфекции. Первыми получат экспресс-тесты труднодоступные районы республики.