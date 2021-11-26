Москва, , 13:45 — REGNUM В случае необходимости вакцину от COVID-19 «Спутник V» можно быстро адаптировать под новый штамм коронавируса, ранее выявленный в ЮАР. Об этом 26 ноября заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Мы можем быстро адаптировать вакцину к новому варианту коронавируса, если потребуется. Определенно, мы считаем, что «Спутник V» — на данный момент самая эффективная вакцина против мутаций коронавируса», — сказал он в интервью телеканалу RT.

Также глава РФПИ отметил важность сотрудничества в вопросе создания вакцин и возможность их комбинирования, указав, что 26 ноября прошла встреча с коллегами из КНР по сотрудничеству в разработке комбинации таких препаратов.

«Мы открыты для партнерства и считаем, что комбинации вакцин — хорошая идея для человечества», — добавил Дмитриев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было выявлено 34 690 новых случаев заражения коронавирусом.