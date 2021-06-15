Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости
В Свердловской области решают вопрос с нехваткой вакцины от коронавируса в Каменске-Уральском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
В редакцию издания обратились горожане, которые хотели поставить себе прививку в одной из поликлиник. Однако врачи не спешили вакцинировать пациента. «Женщина уставшим голосом пояснила, что приоритет — пожилым и людям с хроническими заболеваниями», — объяснил местный житель.
Читайте также: На Урале объяснили нехватку вакцины от коронавируса
В Екатеринбургском зоопарке разместят мобильный пункт вакцинации от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе Свердловской области.
Привиться смогут жители от 18 лет по субботам с 11:00 до 15:00 по местному времени. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
После вакцинации первым компонентом вакцины горожанам выдадут пригласительный билет на бесплатное посещение зоопарка на взрослого и ребёнка. «Вакцинацию вторым компонентом можно будет без предварительной записи также пройти в поликлинике ЦГКБ №1», — уточнили в штабе.
Читайте подробнее: В зоопарке Екатеринбурга начнут прививать от коронавируса
В Новосибирской области создана масштабная сеть пунктов вакцинопрофилактики от COVID-19 в медорганизациях и общественных местах. Прививку можно сделать во всех взрослых поликлиниках, семи торговых центрах, зоопарке и аптеке — всего более 100 пунктов, сообщает министерство здравоохранения региона.
Об этом: В Новосибирской области работают уже больше 100 пунктов вакцинации
Прививать домашних животных от COVID-19 будут в Брянске. В регион поступила специальная вакцина, сообщили 3 июня в пресс-службе правительства области.
Читайте подробнее: В Брянск поступила вакцина от COVID-19 для животных
В России выявлено уже 1068 случаев заражения «британским», «индийским» и «южноафриканским» штаммами коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на ПМЭФ-2021.
Читайте также: В России выявлено более тысячи заражённых новыми штаммами SARS-CoV-2
В Новосибирской области на текущей неделе не отмечено снижения случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба сегодня, 3 июня, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.
Об этом: Растёт число госпитализированных из-за COVID-19 новосибирцев старше 65 лет
Жители Тюмени смогут привиться от коронавируса в двух городских парках начиная с 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
Пункты вакцинации будут работать в экопарке «Затюменский» и в Гилёвской роще. Прививку можно будет поставить бесплатно в порядке живой очереди, без предварительной записи. Нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Подробности в материале: Тюменцы смогут привиться от коронавируса в городских парках
Компания «ЕвроХим» построит в Ленинградской области завод по производству метанола и портовый терминал для отгрузки своей продукции.
Об этом: «ЕвроХим» построит в Ленобласти завод по выпуску метанола и терминал
Министерство здравоохранения Белоруссии одобрило использование в стране российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
Подробности в материале: Белоруссия одобрила использование вакцины «Спутник Лайт»
В Ульяновской области предварительно подтверждено ещё 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: В Ульяновской области сделали 915 тыс. тестов на коронавирус
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 4 июня 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3264 человека, причём семерых из них добавили в сводку за последние сутки.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 532 человека, +24 за последние сутки) и ОРВИ (30 352 человека, +26 за последние сутки).
Об этом: В Алтайском крае отмечен рост числа тяжелобольных с COVID-19
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 4 июня 2021 года от коронавируса привились 258 812 человек (+ 2522 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.
Также известно, что 52 059 человек получили первую прививку (на 641 меньше, чем 3 июня) и 206 753 человека (+ 3163 за последние сутки) полностью привиты.
Читайте также: Алтайский край снизил темпы вакцинации
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2594 человек, причём шесть из них погибли только за последние сутки.
Также, судя по данным оперативного штаба на 4 июня 2021 года, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 70 426 человек (+104 за последние сутки).
Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае несколько ухудшилась. Как сообщает оперативный штаб 4 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 432, причём 63 из них обнаружили за последние сутки.
Такое число заболеваний отмечалось последний раз в конце марта 2021 года.
Читайте также: В Забайкалье отмечен рост заболеваемости коронавирусом
Доля пассажиров общественного транспорта Санкт-Петербурга, соблюдающих масочный режим, в настоящее время составляет порядка 50%. В январе 2021 года она находилась на уровне 84%.
Читайте подробнее: В Смольном считают, что 50% горожан носят маски в общественном транспорте
В Новосибирске с 6 по 13 июня пройдёт кубок России по спортивной гимнастике. В соревнованиях будут участвовать 39 гимнастов и 29 гимнасток из 25 субъектов России.
Отмечается, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и продления режима повышенной готовности до 30 июня, на спортивные соревнования будут допущены зрители согласно вместимости спортивного сооружения — Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.
Читайте подробнее: В Новосибирске впервые пройдёт кубок России по спортивной гимнастике
В Кемеровской области, по данным на сегодня, 4 июня, за прошедшие сутки выявлено 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 57 случаев.
Подробности в материале: За сутки коронавирусом заразились 58 кузбассовцев, столько же выздоровели
В Удмуртии по состоянию на утро 4 июня выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 41 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 321 случая.
Подробности в материале: В Удмуртии выявили 42 новых случая заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 4 июня провели 1 170 816 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3286 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3719 исследований.
Читайте подробнее: Жители Удмуртии сдали больше 1,17 млн тестов на коронавирус
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 4 июня прививку от коронавируса сделали 121 455 человек. Второй компонент препарата получил 96 561 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Подробности в материале: Почти 122 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от коронавируса
Более чем на 25% выполнен план массовой вакцинации в России.
«Данные постоянно меняются. Уже эти данные достаточно внушительные: около 25%, даже больше, от подлежащих вакцинации [уже привились]», — сообщил заместитель главы Минздрава России Олег Гриднев, отметив, что темпы вакцинации ускорились, однако их всё ещё нужно наращивать.
В пандемию граждане России стали больше читать, особенно в крупных городах.
Глава книжного союза Сергей Степашин сообщил о резком увеличении чтения книг, приобретённых через интернет-магазины. По его словам, «набрали высокие темпы электронная книга и аудиокнига, что было достаточно ожидаемо», не было проблем и с учебной литературой в сегменте просвещения. В 2020 году издательская отрасль испытывала трудности, но к началу этого года отрицательная тенденция была в основном преодолена.
С 10 июня возобновляется регулярное авиасообщение России с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией и чартерное с Албанией.
На взаимной основе увеличивается и число регулярных рейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию.
Возобновятся перелёты за границу из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска. Число регулярных авиарейсов с Белоруссией (Москва — Минск) увеличится до 10 раз в неделю.
Регистрация вакцины против коронавируса «Спутник V» за пределами России каждый раз оборачивалась «настоящей битвой», сейчас препарат зарегистрирован в 66 странах. Об этом генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал 4 июня в интервью РБК.
«При этом регистрация практически в любой из этих стран была настоящей битвой: мы везде сталкивались с активным противодействием со стороны других игроков, которые не хотели пускать Россию и сопротивлялись регистрации российской вакцины», — сказал Дмитриев.
Читайте также: Глава РФПИ: за регистрацию «Спутника V» за рубежом шла «настоящая битва»
Самым популярным фейком на тему коронавируса стала история про несуществующего русского врача. Итоги совместного исследования сервиса «Яндекс.Кью» и социальных антропологов из РАНХиГС в своём телеграм-канале цитирует журналист, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич:
«Один из наиболее популярных фейков, по данным аналитиков, — история про несуществующего русского врача Юру, который якобы работал в Ухане и близко знает и сам коронавирус, и способы борьбы с ним. С января 2020 г. в соцсетях появилось более 6 млн постов с фейками. Согласно результатам исследования, около 39% таких постов посвящено вреду вакцин от коронавируса, 23% — слухам о пользе имбиря, водочных ингаляций и других методов «лечения», — информирует Малькевич.
Об этом: Про врача Юру и Билла Гейтса: названы самые популярные COVID-фейки
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто: «Российская вакцина пользуется большой популярностью среди венгров — 1 млн наших граждан был вакцинирован «Спутником V». Эта вакцина помогла нам стать первой европейской страной, которая открылась».
В московских высших учебных заведениях началась выездная вакцинация от коронавирусной инфекции.
Читайте также: В вузах Москвы началась вакцинация от коронавируса
В администрации города Читы прошла вакцинация сотрудников от коронавируса.
По данным Роспотребнадзора, на 4 июня проведено свыше 139,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 392 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 530 011 человек.
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе исследования «Спутника V» не выявило критических замечаний, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Данный сценарий — о создании вакцины, гарантирующей иммунитет от любых мутаций коронавируса — можно назвать самым оптимистичным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
«Общеизвестно, что микроорганизмы, обладающие высокой изменчивостью, имеют уникальные свойства, позволяющие им преодолевать неблагоприятные условия внешней среды, в том числе защитные силы организма и эффекты химиопрепаратов. Поэтому сомнительно, что какая-то даже самая замечательная вакцина раз и навсегда оказалась бы актуальной для столь изменчивого вируса».
Подробности в материале: Врач сомневается в эффективности вакцины, защищающей от всех мутаций
Началась вакцинация от коронавирусной инфекции в ряде московских вузов, сообщила 4 июня вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
По её словам, среди студентов есть спрос на вакцинацию, поэтому городские власти решили предоставить вузам возможность «организовать вакцинацию от COVID-19 прямо на своей территории».
Подробности в материале: В вузах Москвы началась вакцинация от COVID-19
Рабочее название «Аврора» присвоили вакцине от коронавируса, которую разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС). Об этом директор НИИ Виктор Трухин сообщил 4 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что институт готов запустить вакцину в производство сразу после её одобрения Минздравом РФ. Это будет препарат для инъекций, но пока нельзя сказать, из одной или двух доз.
Читайте подробнее: Вакцину против коронавируса от ФМБА предварительно назвали «Аврора»
Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, об этом в ходе семинара в режиме видеоконференцсвязи заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РФ по ДФО Анна Кузнецова.
Читайте подробнее: Антитела не являются противопоказанием для вакцинации — инфекционист
За прошедшие сутки в Хакасии выявили 30 носителей коронавируса. Об этом сообщили 4 июня в правительстве республики.
Читайте также: В Хакасии коронавирус выявили ещё у 30 человек
В Хакасии подтверждён ещё один случай смерти пациента с диагнозом COVID-19. Как сообщили 4 июня в правительстве республики, скончалась 69-летняя женщина.
Подробности в материале: С начала года в Хакасии скончались 189 пациентов с коронавирусом
К России обратился ряд государств с предложением о взаимном признании ковид-сертификатов, удостоверяющих факт вакцинации человека от COVID-19. Об этом журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Несколько стран обратились [с предложением взаимно признать сертификаты вакцинации от COVID-19], в частности, Венгрия», — сказал Мурашко.
Подробности в материале: Мурашко рассказал об обращении ряда стран по признанию ковид-сертификатов
В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 4 июня. Накануне, 3 июня, сообщалось о 101 новом случае заражения.
Читайте также: В Крыму за сутки выявлены 105 носителей коронавируса
В Новосибирской области для сохранения достаточного резерва коечного фонда инфекционного профиля решено частично перепрофилировать городскую клиническую больницу №12 — для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус из групп риска. Также будет переориентирован Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн, где пожилые пациенты и пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями будут долечиваться и проходить начальный этап реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
Подробности в материале: В Новосибирской области создают резерв коечного фонда инфекционного профиля
В Брянской области 4 июня подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 65 человек, подтверждена смерть от осложнений при COVID-19 у двух пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Брянской области подтвердили 78 новых случаев заражения коронавирусом
Аэрофлот ждет открытия рейсов в Египет в ближайшие дни — гендиректор.
Ещё 20 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 4 июня. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.
Подробности в материале: В Калмыкии выявили 20 новых носителей коронавируса
Одобрение российской вакцины в ВОЗ — вопрос пары месяцев, заявил глава РФПИ.
В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 4 июня.
Читайте также: В Калмыкии скончался ещё один пациент с коронавирусом
В Забайкалье, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, обеспокоены ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Более того, заместитель губернатора края Андрей Гурулёв в своём телеграм-канале и вовсе заявил: третья волна на подходе.
«За последние 3−4 дня рост заболеваемости коронавирусной инфекцией увеличился почти в три раза. Наш Роспотребнадзор пока не знает, как это квалифицировать, но, по сути, это начало третьей волны. Причины в том, что мы все поверили в то, что победили его, и расслабились», — отметил чиновник.
Читайте также: Власти Забайкалья известили о начале третьей волны коронавируса
За последние сутки в России выявили 8947 случаев заражения коронавирусом, сообщили 4 июня в оперативном штабе по противодействию COVID-19.
Новые случаи выявили в 84 регионах страны. Лидерами являются крупнейшие города — Москва и Санкт-Петербург. Также в первой тройке оказалась Московская область.
Подробности в материале: В России выявили 8947 новых случаев заражения коронавирусом
Ношение масок не останется постоянным, требование смогут отменить, когда эпидемиологическая ситуация изменится к лучшему, заявил директор научно-исследовательского института Роспотребнадзора «Микроб» Владимир Кутырев.
За последние сутки, 3 июня, в России выявлено 8947 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 377 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8530 человек.
🔸Москва — 2817
🔸Санкт-Петербург — 834
🔸Московская область — 766
🔸Ростовская область — 161
🔸Нижегородская область — 159
🔸Воронежская область — 142
🔸Саратовская область — 111
🔸Иркутская область — 109
🔸Республика Саха (Якутия) — 106
🔸Ленинградская область — 106
🔸Республика Крым — 105
🔸Свердловская область — 98
🔸Краснодарский край — 96
🔸Пермский край — 95
🔸Красноярский край — 93
🔸Республика Бурятия — 92
🔸Республика Башкортостан — 90
🔸Волгоградская область — 87
🔸Челябинская область — 86
🔸Новосибирская область — 85
🔸Ульяновская область — 84
🔸Ярославская область — 80
🔸Брянская область — 78
🔸Тверская область — 75
🔸Смоленская область — 73
🔸Пензенская область — 73
🔸Ставропольский край — 70
🔸Самарская область — 69
🔸Архангельская область — 68
🔸Омская область — 67
🔸Оренбургская область — 65
🔸Курская область — 61
🔸Белгородская область — 60
🔸Калининградская область — 59
🔸Тамбовская область — 59
🔸Ивановская область — 58
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 58
🔸Республика Карелия — 57
🔸Кемеровская область — 57
🔸Кировская область — 56
🔸Тюменская область — 56
🔸Забайкальский край — 55
🔸Хабаровский край — 55
🔸Алтайский край — 55
🔸Липецкая область — 54
🔸Республика Дагестан — 54
🔸Тульская область — 52
🔸Мурманская область — 50
🔸Рязанская область — 49
🔸Приморский край — 49
🔸Калужская область — 48
🔸Республика Чувашия — 48
🔸Вологодская область — 47
🔸Владимирская область — 47
🔸Псковская область — 45
🔸Орловская область — 45
🔸Удмуртская Республика — 41
🔸Астраханская область — 40
🔸Новгородская область — 36
🔸Республика Коми — 34
🔸Костромская область — 33
🔸Курганская область — 31
🔸Республика Татарстан — 31
🔸Республика Хакасия — 30
🔸Сахалинская область — 29
🔸Республика Мордовия — 29
🔸Томская область — 27
🔸Республика Алтай — 23
🔸Республика Калмыкия — 23
🔸Севастополь — 22
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 21
🔸Республика Марий Эл — 19
🔸Амурская область — 15
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 14
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 13
🔸Республика Ингушетия — 13
🔸Чеченская Республика — 10
🔸Камчатский край — 9
🔸Республика Адыгея — 9
🔸Республика Северная Осетия-Алания — 8
🔸Магаданская область — 5
🔸Еврейская автономная область — 3
🔸Республика Тыва — 3
🔸Чукотский автономный округ — 2
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 108 129 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 037 летальных исходов, выздоровели 4 720 512 человек.
Оперштаб: на 4 июня ещё 2318 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 072 425.
Подтверждено 2817 новых случаев заражения, госпитализировали 1170 человек, скончались 58 пациентов.
Разрабатываемый Роспотребнадзором проект «Санитарный щит» должен быть комфортным и удобным для людей, об этом 4 июня глава ведомства Анна Попова заявила на полях Петербургского международного экономического форума.
Распространение COVID-19 в Сибири по состоянию на 4 июня 2021 г. Цитата buzoters_and_crows.
На данный момент Россия остаётся в первой тройке стран мира по количеству проводимых тестов на коронавирусную инфекцию на 1 миллион населения страны. Об этом 4 июня рассказала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Читайте также: РФ входит в первую тройку стран по тестированию на коронавирус — Попова
В Белгородской области 4 июня выявлено 60 носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 39 тысяч. Завершили лечение ещё 96 пациентов, трое скончались от осложнений. На вакцинацию записались 5095 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Белгородской области коронавирус выявлен уже у 39 тысяч жителей
В Нижегородской области по состоянию на 4 июня выявили 159 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 155 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 118 718 случаев.
Об этом: В Нижегородской области выявили 159 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки 13 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 18 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3693 человек.
Читайте также: Ещё 13 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19
За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторным путем выявили 834 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 4 июня в городском оперштабе. Это на семь случаев меньше, чем сутками ранее, но на шесть случаев больше, чем два дня назад.
Читайте подробнее: В Петербурге выявили 834 новых носителя коронавируса
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев дал интервью телеканалу Россия-24, в котором он рассказал об информационной войне против «Спутника V», развернутой компаниями «большой фармы», успехах вакцины на международном рынке и планах по совместному производству препарата.
«Проблема в таких атаках — это то, что действительно они пытаются подорвать доверие к российской вакцине, в том числе, и в России, в том числе и в социальных сетях, и противодействие этому очень простое — это просто успех «Спутника» и в России, и за рубежом», — сказал Дмитриев.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) считает, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие два месяца. Об этом 4 июня заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Читайте также: В РФПИ назвали возможный срок одобрения со стороны ВОЗ вакцины «Спутник V»
В Приамурье ухудшилась эпидобстановка по коронавирусу. Еженедельно в области выявляют всё больше новых случаев заражения SARS-CoV-2. Чаще болеют COVID-19 подростки и трудоспособное население в возрасте от 18 до 29 лет.
Читайте подробнее: В Приамурье ухудшилась эпидобстановка по коронавирусу
На сегодняшний день расследование по поводу происхождения коронавируса продолжается. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Расследование по поводу происхождения вируса идёт. Когда будет сформирована версия — тогда её и озвучат», — сказал Мурашко.
Читайте также: Мурашко прокомментировал слухи об искусственном происхождении COVID-19
В Рязанской области 4 июня подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной группе. Подтверждена смерть от осложнений при COVID-19 у четырёх пациентов.
Читайте подробнее: В Рязанской области за сутки скончались пять пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявили 2817 случаев заражения коронавирусом, сообщает 4 июня московский оперативный штаб.
«Подтверждено 2817 новых случаев заражения, госпитализировали 1170 человек, скончались 58 пациентов», — рассказали в штабе.
Читайте также: В Москве за сутки выявили 2817 случаев заражения коронавирусом
Топ-10 регионов по приросту числа заражённых коронавирусом по состоянию на 4 июня 2021 года.
Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе
☑️Москва +2 817/1 192 174
☑️Санкт-Петербург +834/443 009
☑️Московская область +766/274 249
☑️Ростовская область +161/94 837
☑️Нижегородская область +159/118 718
☑️Воронежская область +142/85 519
☑️Саратовская область +111/63 166
☑️Иркутская область +109/70 322
☑️Ленинградская область +106/45 609 и Якутия +106/38 872
☑️Крым +105/43 883
Цитата «16 негритят».
Топ-10 по максимальному количеству смертей от коронавируса по регионам на 4июня 2021 года.
(формируетсяпо абсолютным значениям смертей)
Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии
☑️Москва +58/20 352
☑️Санкт-Петербург +37/14 496
☑️Ростовская область +18/4 488
☑️Воронежская область +17/3 001
☑️Нижегородская область +13/3 693
☑️Свердловская область +12/3 476
☑️Краснодарский край +11/3 072
☑️Самарская область +10/2 000, Ленинградская область +10/1 480
☑️Пермский край +8/2 465, Волгоградская область +8/1 342
☑️Московская область +7/6 187, Алтайский край +7/2 329, Челябинская область +7/1 664, Саратовская область +7/1 116
Цитата «16 негритят».
Борьба с пандемией коронавируса в России пока ещё не завершена. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Мы не завершили борьбу с пандемией. У нас по-прежнему есть очаги. Мы переломили ситуацию и движемся правильным курсом, но скорость движения зависит от каждого из нас», — сказал Мурашко.
Об этом: Мурашко заявил о переломе ситуации с коронавирусом в России
Коронавирус стал набатным колоколом для мира, который призвал действовать быстрее. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Если посмотреть на последние 10−15 лет, мы сталкивались с новыми вызовами: это и H1N1, и семейства коронавирусов. Вызовы будут. Набатный колокол прозвучал — действовать нужно быстрее и приходить с новыми подходами. В послании президента звучало сокращение сроков по разработке пунктов управления — диагностики и профилактики вакцины», — сказал Мурашко.
Читайте также: Мурашко назвал вакцину от COVID-19 оружием во время боя
В Пермском крае за сутки выявили 95 заражений коронавирусом, что на три меньше, чем днём ранее, сообщает 4 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.
Общее число заражённых в Прикамье достигло 57 853. Оправились от болезни 52 156 пермяков.
От COVID-19 скончались 2465 пермяков. За последние сутки зарегистрировано восемь летальных исходов.
По данным оперштаба, в Пермском крае полный курс вакцинации от коронавируса прошли 190 450 человек. Первым компонентом привиты 245 433 жителя региона.
Подробности в материале: В Прикамье выявили 95 новых заражений коронавирусом
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия переломила ситуацию с коронавирусной инфекцией, но борьба с пандемией еще не завершилась.
ПЦР-тест на коронавирус не является идеализированным стандартом диагностики вируса. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Нельзя рассматривать ПЦР-тест как идеализированный стандарт диагностики. Были публикации о том, что при развитии заболевания возбудитель опускается ниже, и из верхних дыхательных путей его уже не выявишь. Техника забора также имеет значение. Тест-системы имели разную специфичность и ориентированность», — сказал Мурашко.
Об этом: Мурашко прокомментировал разницу результатов ПЦР-тестов на коронавирус
Поселок Новое Устье Охотского района в Хабаровском крае из-за вспышки COVID-19 закроют с 5 июня на карантин.
Читайте также: В Хабаровском крае закрыли посёлок на карантин из-за вспышки коронавируса
В Оренбургской области выявлено 65 новых заражений коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 4 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии в регионе зарегистрирован 44 531 носитель коронавируса, среди которых 3693 детей. Выздоровели 40 980 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
Число жертв COVID-19 в Оренбургской области достигло 999. За последние сутки подтвердили пять летальных исходов.
Подробности в материале: Число жертв COVID-19 в Оренбуржье достигло 999
В Краснодарском крае подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 4 июня. Это ровно столько же, сколько было подтверждено накануне, 3 июня.
Об этом: На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 4 июня. Днём ранее, 3 июня, в регионе было зарегистрировано 50 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 872 человек.
Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 48 носителей коронавируса
В Якутске на 4 июня для вакцинации от коронавируса осталась один препарат — «Спутник V».
Читайте подробнее: В Якутске закончились вакцины от COVID-19, кроме «Спутник V»
В Воронежской области подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом. Данные за сутки опубликовал 4 июня региональный оперативный штаб. Накануне, 3 июня, был зарегистрирован 141 новый носитель коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: В Воронежской области за сутки скончались 11 пациентов с COVID-19
Заболеваемость COVID-19 сохранится даже на уровне в 30−40% привитых от коронавируса. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Чтобы избежать заболеваний и минимизировать их, нужен коллективный иммунитет. Заболеваемость сохраняется на уровне в 30−40% [привитых лиц]», — сказал Мурашко.
Подробности в материале: Мурашко не исключил необходимости вакцинации 80−90% населения России
Президент России Владимир Путин постепенно будет возвращаться из онлайн-формата работы в офлайн, заявил 4 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: В Кремле заявили о возвращении графика Путина в офлайн-режим
В Челябинской области обнаружили ещё 85 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте также: В Челябинской области выявили ещё 85 носителей коронавируса
Россия с июля может стать открытой для вакцинного туризма — глава РФПИ.
В своем интервью телеканалу Россия-24 генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о масштабных иностранных инвестициях, привлеченных фондом в дополнение к соглашениям о совместном производстве «Спутника V» за рубежом.
«Для России привлечение в том числе масштабных инвестиций — это вопрос роста, это вопрос создания новых компаний, роста компаний и диверсификации экономики, поэтому, безусловно мы [РФПИ] гордимся теми партнерствами, которые мы создали. Например, вот с компанией Mubadala (инвестиционный фонд Эмиратов) мы вместе сделали 66 инвестиций», — сказал Дмитриев.
В мире в условиях пандемии коронавируса появился новый противник, а именно — слова непрофессионалов, которые доступны всем. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы должны научиться говорить друг с другом, и у нас появился новый противник: каждое слово, сказанное непрофессионалом, доступно всем», — сказала Попова.
Россия является одной из немногих стран, которые не разрушили свою систему борьбы с инфекционными заболеваниями. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Наша наука, практика, система позволили выйти так, как мы вышли. Важная тема — тема вакцинологии. Напомню, что РФ — одна из короткого перечня стран, которые не разрушили систему борьбы с инфекционными заболеваниями. Россия решила, что нужно оставить врачей-эпидемиологов, эпидемиологию как науку», — сказала Попова.
Подробности в материале: Попова оценила сохранение системы вакцинологии и эпидемиологии в России
В России ещё с периода СССР прививают сугубо отечественными вакцинами, и все поколения в стране здоровы, а дети рождаются. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Весь вакцинный календарь РФ наполнен отечественными вакцинами. Сегодня три российских вакцины — это победа нашей вакцинологии и науки. Мы прививаем уже три поколения, у нас все здоровы, растёт рождаемость, растут здоровые дети», — сказала Попова.
Читайте также: Попова призвала доверять российским вакцинам от COVID-19
Дед Мороз из Великого Устюга привился от коронавируса. Надеемся, оленей тоже привил. Все-таки в Новый год хочется подарков.
Цитата канала tv360.
Мурашко призвал жителей России вакцинироваться от коронавируса летом, чтобы осенью привиться от гриппа.
Губернатор Омской области Александр Бурков считает, что вакцинация от COVID-19 должна быть обязательной.
Об этом: Омский губернатор поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса
Минздрав готовится к проведению исследования вакцины «Спутник V» на детях с 12 лет — Мурашко.
В Мордовии по состоянию на 4 июня выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 21 078 случаев.
Подробности в материале: В Мордовии третий день выявляют 29 новых носителей коронавируса
В Республике Алтай за прошедшие сутки подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, большинство новых носителей (21) выявлено в Кош-Агачском районе.
Читайте также: В Горном Алтае коронавирус выявили у ещё 24 человек
В Волгоградской области 4 июня выявлено 87 новых носителей коронавируса — на одного человека больше, чем сутками ранее. Выписаны после лечения 89 пациентов, зарегистрировано восемь летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Волгоградской области выявили 87 новых носителей коронавируса
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе был зарегистрирован один летальный случай. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 286 человек.
Читайте также: В Мордовии от COVID-19 скончались ещё два человека
В Курганской области к 4 июня подтверждёно 34 новых случая заражения коронавирусом. Из них 18 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 31 случай.
Об этом: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 34 человек
Ещё 161 житель Ростовской области получил положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 июня. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее.
Подробности в материале: Ещё 161 житель Ростовской области заразился коронавирусом
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 18 случаев смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 июня.
Подробности в материале: Ещё 18 жителей Ростовской области умерли от COVID-19
В Югре за сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 4 июня региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 53 случая.
Подробности в материале: В Югре за сутки выявили 58 ковид-пациентов
В России в ближайшее время могут начаться исследования вакцин против COVID-19 среди детей старше 12 лет, заявил 4 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Об этом: Мурашко: исследования вакцин среди детей могут начаться в ближайшее время
В Тюменской области за сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 55 случаев.
Подробности в материале: В Тюменской области за сутки выявили 56 носителей коронавируса
В Ростовской области за последние сутки вакцинацию от коронавируса завершили более восьми тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 июня.
Читайте подробнее: Ещё 8 тыс. жителей Ростовской области завершили вакцинацию от COVID-19
На Ямале за сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 23 случая.
Подробности в материале: На Ямале за сутки выявлен 21 носитель коронавируса
Применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не сопровождается смертельными случаями, она надежна и безопасна. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 4 июня, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«По данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины», — подчеркнул Путин.
Подробности в материале: Путин: российская вакцина от COVID-19 не вызвала ни одной смерти
В Марий Эл по состоянию на 4 июня выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 21 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 605 случаев.
Читайте подробнее: В Марий Эл выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом
В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 254 человек.
Подробности в материале: От COVID-19 скончались ещё трое жителей Марий Эл
В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 июня, за минувшие сутки выявлено 85 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 75 случаев.
Подробности в материале: В Новосибирске подскочил суточный прирост носителей коронавируса
В Ростовской области лечение в госпиталях получают немногим более одной тысячи ковид-пациентов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 июня.
Об этом: В Ростовской области лечение в госпиталях получает 1 тыс. ковид-пациентов
Канцлер Австрии Себастьян Курц во время выступления в видеоформате 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за вклад России в борьбу с пандемией в мире и производство вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».
Читайте подробнее: Канцлер Австрии оценил вклад России в борьбу с пандемией COVID-19 в мире
В Сургуте жёстко задержали за отсутствие защитной маски в супермаркете Наталью Макагон, известную как помощницу депутата городской думы Евгения Барсова (ЛДПР).
Читайте также: В Сургуте очередной масочный скандал — скрутили помощницу депутата
В Новосибирской области продолжается масштабная прививочная кампания от коронавируса. В настоящее время региональный минздрав активно развивает выездные формы вакцинации, новосибирцы могут сделать прививку на предприятиях и в торговых центрах.
«Очень важно для предотвращения более жесткого ограничительного режима, чтобы темпы вакцинации населения были увеличены. Стабилизировать ситуацию мы сможем только совместными усилиями», — отметил в ходе совещания сегодня, 4 июня, первый заместитель губернатора Юрий Петухов.
Читайте также: Новосибирские власти потребовали увеличить темпы вакцинации от коронавируса
Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках Петербургского международного экономического форума посетил стенд Пензенской области. Особый интерес вызвала у него продукция ООО «Моторные технологии» (Mizotty). Компания специализируется на выпуске моечного оборудования, а в 2020 году в условиях пандемии смогла в очень сжатые сроки открыть новое направление — производство дезинфекционного оборудования. Было произведено свыше 5 тыс. единиц специальных туннелей, рамок, постов и диспенсеров. Дезинфекционными установками пензенских разработчиков оснащены государственная резиденция президента России «Ново-Огарево», Администрации президента России и президента Казахстана.
В Ставропольский край в скором времени поступит еще одна российская вакцина от коронавируса «Гам-Ковид-Вак Лайт» («Спутник Лайт»). Краевой минздрав направил заявку на получение 360,5 тыс. доз препарата.
Читайте подробнее: На Ставрополье поступит 360,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»
В Санкт-Петербурге в разгар Петербургского международного экономического форума вновь заметили очередь из автомобилей скорой помощи в больницу, перепрофилированную под прием пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией.
Об этом: В Петербурге в разгар ПМЭФ заметили очередь «скорых» в ковидную больницу
В екатеринбургском парке Маяковского установят временный мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Горожане смогут поставить прививку 5−6 июня 2021 года с 11:00 до 16:00 (время местное). Вакцины будут ставить у центрального входа в парк.
С собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Подробности в материале: В Екатеринбурге проведут вакцинацию от коронавируса в парке Маяковского
Читайте подробнее: Путин рассказал о влиянии пандемии на прогресс
В Ростовской области из-за снижения числа пациентов с коронавирусом, которым требуется госпитализация, свернули ковидные койки.
Читайте подробнее: В Ростовской области свернули половину ковидных коек
В апреле 2021 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 13 378 человек в России, ещё 6945 умерших пациентов с коронавирусом отнесены статистикой в прочие категории. Соответствующие данные приводит Росстат.
Читайте также: Смертность от COVID-19 в России снизилась в апреле
Президент России Владимир Путин и аргентинский президент Альберто Фернандес приняли участие в церемонии запуска в производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентине, сообщает 4 июня РФПИ.
Запуск был произведен в режиме видеоконференции в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Читайте также: Путин и Фернандес дали видеостарт выпуску вакцин «Спутник V» в Аргентине
В ближайшие месяцы в России начнёт работать программа вакцинации иностранцев, приезжающих специально, чтобы привиться российским препаратом, сообщил 4 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме.
Читайте подробнее: Песков назвал сроки старта вакцинации иностранцев «Спутником V»
В Вооружённых силах по состоянию на 4 июня выявлено 332 носителя коронавирусной инфекции, более 33,6 тысячи военнослужащих переболели COVID-19, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.
Об этом: В Минобороны рассказали о ситуации с COVID-19 среди военнослужащих
В России увеличилась доля жителей, получивших иммунитет к COVID-19, но этого пока недостаточно, чтобы полностью победить распространение коронавируса, заявил 4 июня министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.
Читайте также: Глава Минздрава оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России
Граждане России смогут ездить более свободно в другие страны примерно с сентября 2021 года, когда уровень иммунизации от COVID-19 в стране достигнет 60%, сказал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Читайте подробнее: Путин назвал возможный срок снятия ограничений на поездки за границу
В Российской Федерации стартовало производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших.
Об этом: В России начали производить новый препарат против коронавируса
Примерно с сентября текущего года, когда уровень иммунитета к COVID-19 у граждан России станет достигать 60%, они смогут более свободно ездить в другие страны. Об этом 5 июня рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Об этом: Путин рассказал, когда жители РФ смогут более свободно ездить за границу
В России начато производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших новым заболеванием. Об этом 5 июня рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Об этом: В РФ начали производить лекарство на основе крови переболевших COVID-19
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко считает, что некоторые субъекты Федерации приблизились к победе над коронавирусом SARS-CoV-2.
Подробности в материале: Мурашко: в ряде регионов России коронавирус почти отступил
Фармацевтические предприятия Петербурга увеличат объем производства вакцины от коронавирусной инфекции, а власти города создадут возможности для платной вакцинации иностранных граждан российскими вакцинами.
Читайте подробнее: Петербург увеличит выпуск вакцины от ковида и будет прививать иностранцев
В социальных сетях внимание пользователей привлекло заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко, сделанное на ПМЭФ, что некоторые регионы близки к победе над коронавирусом, при этом «передовики» не называются.
Об этом: То всё плохо, то через день уже хорошо: о переломе в борьбе с коронавирусом
За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 857 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, на 23 случая больше, чем сутками ранее, сообщили 5 июня в федеральном оперштабе. Это самый большой суточный показатель новых носителей в городе с конца марта 2021 года, таких суточных цифр не было ни в апреле, ни в мае.
Читайте подробнее: В Петербурге число новых случаев коронавируса возросло до 857 в сутки
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 51 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 5 июня. Днём ранее, 4 июня, в регионе было зарегистрировано 48 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 923 человек.
Подробности в материале: В Калужской области за сутки вновь выявлен 51 носитель коронавируса
Оперативный штаб Ленинградской области 5 июня сообщил о 89 новых случаях заражения коронавирусом, выявленных в регионе за последние сутки. Это на 17 случаев меньше, чем сутками ранее, когда в Ленобласти наблюдался резкий подъем суточного числа новых носителей.
Читайте подробнее: В Ленинградской области за сутки скончались от ковида 14 человек
В Российской Федерации за сутки выявлено 9145 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.
Читайте подробнее: В России за сутки выявили чуть более 9 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Александр Гинзбург заявил, что в производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» яйца не используются.
Подробности в материале: Для производства «Спутник V» не требуются яйца — директор НИЦЭМ Гамалеи
Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил, что третьей волны эпидемии коронавирусной инфекции в России не ожидается.
Об этом: Третьей волны COVID-19 в России не ожидается — Белоусов
В Челябинской области выявили ещё 85 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Челябинской области от COVID-19 излечились уже более 58 тыс. человек
В Свердловской области обнаружено ещё 95 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе выявили уже 89 780 заразившихся. Выздоровели 83 686.
Подробности в материале: В Свердловской области выявили ещё 95 носителей коронавируса
В Пермском крае выявлены ещё 94 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе обнаружили уже 57 947 заразившихся. Выздоровели 52 289.
Читайте подробнее: В Прикамье выявили ещё 94 носителя коронавируса
В Оренбургской области выявлено ещё 69 носителей коронавируса. Эти данные сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе нашли уже 44 600 случаев заражения. Выздоровели уже 41 077 пациентов.
Читайте также: В Оренбуржье от COVID-19 скончались уже более тысячи человек
В Ямало-Ненецком АО обнаружены ещё 22 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе выявили 39 210 заразившихся. Выздоровели уже 38 051.
Читайте подробнее: На Ямале выявили ещё 22 носителя коронавируса
В ХМАО-Югре обнаружили ещё 62 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Новые случаи выявлены в 14 муниципалитетах. С начала пандемии в регионе нашли 57 757 заразившихся.
Подробности в материале: В Югре выявили ещё 62 носителя коронавируса
В Тюменской области обнаружены ещё 54 случая COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе было выявлено уже 37 045 заразившихся. Вылечились 35 524 человека.
Читайте подробнее: В Тюменской области выявили уже более 37 тыс. носителей коронавируса
В Курганской области лабораторно подтвердили ещё 32 случая COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
18 пациентов выявлены в Кургане. Также их обнаружили в Шадринске, Куртамышском муниципальном округе, а также в Кетовском, Далматовском и Притобольном районах.
Об этом: В Курганской области выявили ещё 32 случая COVID-19
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко отметил, что коронавирусная инфекция у ряда пациентов может протекать молниеносно — состояние от легкого до среднетяжелого может развиваться в течение суток.
Подробности в материале: Мурашко: COVID-19 от легкой до среднетяжелой формы развивается за сутки
В рядах Вооруженных сил России сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2.
Об этом: В Вооруженных силах РФ сформировали коллективный иммунитет к COVID-19
В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 9145 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Читайте также: Чуть более 9 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 выявлено в России за сутки
Фейк, провокация или полицейский беспредел? В социальных сетях обсуждают жёсткое задержание полицейским за отсутствие защитной маски в супермаркете помощницы депутата Сургутской городской думы Натальи Макагон.
Об этом: «Умираю от боли, ужаса и позора» — о жестокости масочного режима в Югре
В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус вновь подтверждён у 51 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 6 июня. Днём ранее, 5 июня, в регионе был зарегистрирован 51 случай. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 974 человек.
Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлен 51 носитель коронавируса
В Челябинской области зарегистрировали ещё 86 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе выявили 63 547 случаев заражения. Выздоровели 58 142 пациента.
Об этом: В Челябинской области выявили ещё 86 носителей коронавируса
В Свердловской области зарегистрировали ещё 106 новых случаев COVID-19. Эти данные приводит оперштаб.
Диагноз лабораторно подтвердили у 40 жителей Екатеринбурга. Также новые пациенты выявлены в Берёзовском, Белоярском городском округе, Каменске-Уральском, Каменском районе, Нижнем Тагиле и т.д.
Подробности в материале: В Свердловской области COVID-19 погубил уже 3500 человек
В Ямало-Ненецком АО обнаружили ещё 21 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе выявили 39 231 случай заражения. Выздоровели 38 082 пациента.
Читайте также: На Ямале выявили ещё 21 носителя коронавируса
В ХМАО-Югре выявлен ещё 61 носитель коронавируса. Об этом сообщает окружной оперштаб.
У 43 новых пациентов были признаки ОРВИ, а ещё у 18 — пневмония. С начала пандемии в регионе обнаружили 57 818 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки такие случаи подтвердили в 17 муниципалитетах.
Читайте также: В Югре выявили ещё 61 носителя коронавируса
В Тюменской области за последние отчётные сутки выявили ещё 53 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе обнаружили уже 37 098 случаев заражения. Выздоровели 35 573 гражданина.
Читайте также: В Тюменской области выявили ещё 53 заразившихся коронавирусом
В Курганской области медики обнаружили ещё 30 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб Зауралья.
Из них 21 выявлен в Кургане. Выздоровели и выписаны всего четыре человека.
Подробности в материале: В Зауралье выявили ещё 30 носителей коронавируса
В Пермском крае выявлено ещё 96 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
С начала пандемии в регионе обнаружили уже 58 043 заразившегося. Выздоровели 52 380 граждан.
Читайте также: В Прикамье выявили уже более 58 тыс. носителей коронавируса
В Оренбургской области за отчётные сутки было выявлено ещё 69 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе обнаружили уже 44 669 носителей. Выздоровели 41 168 пациентов.
В Ульяновской области чуть снизилось суточное число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Подробности в материале: В Ульяновской области тесты на коронавирус сдали более 880 тыс. жителей
В Ульяновской области ожидается новая партия вакцины от COVID-19.
Об этом: Почти 140 тыс. жителей Ульяновской области привились от коронавируса
На Камчатке продолжает увеличиваться число пациентов с COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. За последние сутки врачи направили в инфекционные стационары ещё 14 человек.
Читайте подробнее: На Камчатке увеличили число коек в ковидных госпиталях
На сегодняшний день более чем в половине регионов России показатели смертности вернулись к значениям, наблюдаемым до периода пандемии коронавируса. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в интервью ТАСС заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Сегодня более половины регионов снизили [показатели смертности] до уровня начала 2020 года. А 2020 год — в первые четыре месяца — были самые низкие показатели смертности за всю историю, и COVID-19, конечно, кардинально поменял ситуацию», — сказал Мурашко.
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Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 7 июня 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3285 человек, причём 21 из них добавили в сводку за выходные дни (5−6 июня 2021 года).
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост числа больных внебольничной пневмонией (13 577 человек, +45 за выходные дни) и ОРВИ (30 460 человек, +108 за выходные дни).
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В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 7 июня 2021 года от коронавируса при