В вопросе борьбы с коронавирусом в России на первый план выходит вакцинация. И хотя российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» является первой в мире (и наверное, самой известной), её регистрация в каждой из 66 стран была «настоящей битвой». Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пояснил также, что ещё до регистрации отечественного препарата началась кампания по подрыву доверия к открытию российских ученых. Первые обвинения исходили из того, что технологию вакцины якобы украли. По оценке главы РФПИ, целью таких кампаний служит снижение темпов вакцинации в нашей стране. Напомним, к 3 июня 2021 года в России первую дозу вакцины от коронавируса получили 17,2 млн человек (24,9% от плана), полностью привиты 12,9 млн (18,7%). В среднем ежедневно в стране делается по 335,7 тысячи прививок. При сохранении нынешних показателей, для достижения показателя в 60% привитых взрослых граждан России потребуется еще 371 день. Подробнее о борьбе с пандемией коронавируса в России читайте в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Глава РФПИ: за регистрацию «Спутника V» за рубежом шла «настоящая битва»

Вакцина. Наталья Стрельцова ИА REGNUM

16:27 03.06.2021 В Свердловской области решают вопрос с нехваткой вакцины от коронавируса в Каменске-Уральском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. В редакцию издания обратились горожане, которые хотели поставить себе прививку в одной из поликлиник. Однако врачи не спешили вакцинировать пациента. «Женщина уставшим голосом пояснила, что приоритет — пожилым и людям с хроническими заболеваниями», — объяснил местный житель. Читайте также: На Урале объяснили нехватку вакцины от коронавируса

16:59 03.06.2021 Вакцинация в Московской области. Источник: mz.mosreg.ru

17:03 03.06.2021 В Екатеринбургском зоопарке разместят мобильный пункт вакцинации от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе Свердловской области. Привиться смогут жители от 18 лет по субботам с 11:00 до 15:00 по местному времени. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. После вакцинации первым компонентом вакцины горожанам выдадут пригласительный билет на бесплатное посещение зоопарка на взрослого и ребёнка. «Вакцинацию вторым компонентом можно будет без предварительной записи также пройти в поликлинике ЦГКБ №1», — уточнили в штабе. Читайте подробнее: В зоопарке Екатеринбурга начнут прививать от коронавируса

17:16 03.06.2021 В Новосибирской области создана масштабная сеть пунктов вакцинопрофилактики от COVID-19 в медорганизациях и общественных местах. Прививку можно сделать во всех взрослых поликлиниках, семи торговых центрах, зоопарке и аптеке — всего более 100 пунктов, сообщает министерство здравоохранения региона. Об этом: В Новосибирской области работают уже больше 100 пунктов вакцинации

17:18 03.06.2021 Прививать домашних животных от COVID-19 будут в Брянске. В регион поступила специальная вакцина, сообщили 3 июня в пресс-службе правительства области. Читайте подробнее: В Брянск поступила вакцина от COVID-19 для животных

17:18 03.06.2021 В России выявлено уже 1068 случаев заражения «британским», «индийским» и «южноафриканским» штаммами коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на ПМЭФ-2021. Читайте также: В России выявлено более тысячи заражённых новыми штаммами SARS-CoV-2

17:23 03.06.2021 В Новосибирской области на текущей неделе не отмечено снижения случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба сегодня, 3 июня, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова. Об этом: Растёт число госпитализированных из-за COVID-19 новосибирцев старше 65 лет

17:28 03.06.2021 Вакцина КовиВак. Источник: zdrav.nso.ru.

17:40 03.06.2021 Жители Тюмени смогут привиться от коронавируса в двух городских парках начиная с 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения. Пункты вакцинации будут работать в экопарке «Затюменский» и в Гилёвской роще. Прививку можно будет поставить бесплатно в порядке живой очереди, без предварительной записи. Нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Подробности в материале: Тюменцы смогут привиться от коронавируса в городских парках

18:02 03.06.2021 Компания «ЕвроХим» построит в Ленинградской области завод по производству метанола и портовый терминал для отгрузки своей продукции. Об этом: «ЕвроХим» построит в Ленобласти завод по выпуску метанола и терминал

19:21 03.06.2021 Пункт мобильной вакцинации в ТЦ «Европейский». Москва. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

19:48 03.06.2021 Министерство здравоохранения Белоруссии одобрило использование в стране российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Подробности в материале: Белоруссия одобрила использование вакцины «Спутник Лайт»

21:29 03.06.2021 Вакцинация против COVID-19. Николай Хижняк © ИА REGNUM

22:10 03.06.2021 Вакцина «КовиВак». Источник: zdrav.nso.ru.

22:33 03.06.2021 Вакцинация против коронавируса в Новосибирской области. Источник: zdrav.nso.ru

05:28 04.06.2021 В Ульяновской области предварительно подтверждено ещё 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В Ульяновской области сделали 915 тыс. тестов на коронавирус

07:02 04.06.2021 Пункт мобильной вакцинации в Геликон Опера. Москва. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM.

07:30 04.06.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 4 июня 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3264 человека, причём семерых из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 532 человека, +24 за последние сутки) и ОРВИ (30 352 человека, +26 за последние сутки). Об этом: В Алтайском крае отмечен рост числа тяжелобольных с COVID-19

07:38 04.06.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 4 июня 2021 года от коронавируса привились 258 812 человек (+ 2522 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что 52 059 человек получили первую прививку (на 641 меньше, чем 3 июня) и 206 753 человека (+ 3163 за последние сутки) полностью привиты. Читайте также: Алтайский край снизил темпы вакцинации

07:42 04.06.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2594 человек, причём шесть из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 4 июня 2021 года, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 70 426 человек (+104 за последние сутки). Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек

07:49 04.06.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае несколько ухудшилась. Как сообщает оперативный штаб 4 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 432, причём 63 из них обнаружили за последние сутки. Такое число заболеваний отмечалось последний раз в конце марта 2021 года. Читайте также: В Забайкалье отмечен рост заболеваемости коронавирусом

07:50 04.06.2021 Антисептик у койки в больничной палате. Дарья Драй © ИА REGNUM.

08:03 04.06.2021 Доля пассажиров общественного транспорта Санкт-Петербурга, соблюдающих масочный режим, в настоящее время составляет порядка 50%. В январе 2021 года она находилась на уровне 84%. Читайте подробнее: В Смольном считают, что 50% горожан носят маски в общественном транспорте

08:11 04.06.2021 В Новосибирске с 6 по 13 июня пройдёт кубок России по спортивной гимнастике. В соревнованиях будут участвовать 39 гимнастов и 29 гимнасток из 25 субъектов России. Отмечается, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и продления режима повышенной готовности до 30 июня, на спортивные соревнования будут допущены зрители согласно вместимости спортивного сооружения — Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Читайте подробнее: В Новосибирске впервые пройдёт кубок России по спортивной гимнастике

08:18 04.06.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 4 июня, за прошедшие сутки выявлено 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 57 случаев. Подробности в материале: За сутки коронавирусом заразились 58 кузбассовцев, столько же выздоровели

08:19 04.06.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 4 июня выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 41 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 321 случая. Подробности в материале: В Удмуртии выявили 42 новых случая заражения коронавирусом

08:25 04.06.2021 В Удмуртии по состоянию на 4 июня провели 1 170 816 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3286 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3719 исследований. Читайте подробнее: Жители Удмуртии сдали больше 1,17 млн тестов на коронавирус

08:30 04.06.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 4 июня прививку от коронавируса сделали 121 455 человек. Второй компонент препарата получил 96 561 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Подробности в материале: Почти 122 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от коронавируса

08:34 04.06.2021 Вакцина «КовиВак». zdrav.nso.ru.

08:34 04.06.2021 Более чем на 25% выполнен план массовой вакцинации в России. «Данные постоянно меняются. Уже эти данные достаточно внушительные: около 25%, даже больше, от подлежащих вакцинации [уже привились]», — сообщил заместитель главы Минздрава России Олег Гриднев, отметив, что темпы вакцинации ускорились, однако их всё ещё нужно наращивать.

08:35 04.06.2021 В пандемию граждане России стали больше читать, особенно в крупных городах. Глава книжного союза Сергей Степашин сообщил о резком увеличении чтения книг, приобретённых через интернет-магазины. По его словам, «набрали высокие темпы электронная книга и аудиокнига, что было достаточно ожидаемо», не было проблем и с учебной литературой в сегменте просвещения. В 2020 году издательская отрасль испытывала трудности, но к началу этого года отрицательная тенденция была в основном преодолена.

08:36 04.06.2021 С 10 июня возобновляется регулярное авиасообщение России с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией и чартерное с Албанией. На взаимной основе увеличивается и число регулярных рейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию. Возобновятся перелёты за границу из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска. Число регулярных авиарейсов с Белоруссией (Москва — Минск) увеличится до 10 раз в неделю.

08:37 04.06.2021 Регистрация вакцины против коронавируса «Спутник V» за пределами России каждый раз оборачивалась «настоящей битвой», сейчас препарат зарегистрирован в 66 странах. Об этом генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал 4 июня в интервью РБК. «При этом регистрация практически в любой из этих стран была настоящей битвой: мы везде сталкивались с активным противодействием со стороны других игроков, которые не хотели пускать Россию и сопротивлялись регистрации российской вакцины», — сказал Дмитриев. Читайте также: Глава РФПИ: за регистрацию «Спутника V» за рубежом шла «настоящая битва»

08:49 04.06.2021 Самым популярным фейком на тему коронавируса стала история про несуществующего русского врача. Итоги совместного исследования сервиса «Яндекс.Кью» и социальных антропологов из РАНХиГС в своём телеграм-канале цитирует журналист, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич: «Один из наиболее популярных фейков, по данным аналитиков, — история про несуществующего русского врача Юру, который якобы работал в Ухане и близко знает и сам коронавирус, и способы борьбы с ним. С января 2020 г. в соцсетях появилось более 6 млн постов с фейками. Согласно результатам исследования, около 39% таких постов посвящено вреду вакцин от коронавируса, 23% — слухам о пользе имбиря, водочных ингаляций и других методов «лечения», — информирует Малькевич. Об этом: Про врача Юру и Билла Гейтса: названы самые популярные COVID-фейки

08:55 04.06.2021 Глава МИД Венгрии Петер Сийярто: «Российская вакцина пользуется большой популярностью среди венгров — 1 млн наших граждан был вакцинирован «Спутником V». Эта вакцина помогла нам стать первой европейской страной, которая открылась».

08:56 04.06.2021 В московских высших учебных заведениях началась выездная вакцинация от коронавирусной инфекции. Читайте также: В вузах Москвы началась вакцинация от коронавируса

08:57 04.06.2021 [[[video-0]]] В администрации города Читы прошла вакцинация сотрудников от коронавируса.

09:00 04.06.2021 По данным Роспотребнадзора, на 4 июня проведено свыше 139,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 392 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 530 011 человек.

09:07 04.06.2021 Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе исследования «Спутника V» не выявило критических замечаний, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

09:24 04.06.2021 Данный сценарий — о создании вакцины, гарантирующей иммунитет от любых мутаций коронавируса — можно назвать самым оптимистичным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»): «Общеизвестно, что микроорганизмы, обладающие высокой изменчивостью, имеют уникальные свойства, позволяющие им преодолевать неблагоприятные условия внешней среды, в том числе защитные силы организма и эффекты химиопрепаратов. Поэтому сомнительно, что какая-то даже самая замечательная вакцина раз и навсегда оказалась бы актуальной для столь изменчивого вируса». Подробности в материале: Врач сомневается в эффективности вакцины, защищающей от всех мутаций

09:36 04.06.2021 Началась вакцинация от коронавирусной инфекции в ряде московских вузов, сообщила 4 июня вице-мэр столицы Анастасия Ракова. По её словам, среди студентов есть спрос на вакцинацию, поэтому городские власти решили предоставить вузам возможность «организовать вакцинацию от COVID-19 прямо на своей территории». Подробности в материале: В вузах Москвы началась вакцинация от COVID-19

09:53 04.06.2021 Больничная палата в Пермском крае. permkrai.ru.

10:19 04.06.2021 Рабочее название «Аврора» присвоили вакцине от коронавируса, которую разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС). Об этом директор НИИ Виктор Трухин сообщил 4 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что институт готов запустить вакцину в производство сразу после её одобрения Минздравом РФ. Это будет препарат для инъекций, но пока нельзя сказать, из одной или двух доз. Читайте подробнее: Вакцину против коронавируса от ФМБА предварительно назвали «Аврора»

10:32 04.06.2021 Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, об этом в ходе семинара в режиме видеоконференцсвязи заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РФ по ДФО Анна Кузнецова. Читайте подробнее: Антитела не являются противопоказанием для вакцинации — инфекционист

10:34 04.06.2021 За прошедшие сутки в Хакасии выявили 30 носителей коронавируса. Об этом сообщили 4 июня в правительстве республики. Читайте также: В Хакасии коронавирус выявили ещё у 30 человек

10:47 04.06.2021 В Хакасии подтверждён ещё один случай смерти пациента с диагнозом COVID-19. Как сообщили 4 июня в правительстве республики, скончалась 69-летняя женщина. Подробности в материале: С начала года в Хакасии скончались 189 пациентов с коронавирусом

10:52 04.06.2021 К России обратился ряд государств с предложением о взаимном признании ковид-сертификатов, удостоверяющих факт вакцинации человека от COVID-19. Об этом журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Несколько стран обратились [с предложением взаимно признать сертификаты вакцинации от COVID-19], в частности, Венгрия», — сказал Мурашко. Подробности в материале: Мурашко рассказал об обращении ряда стран по признанию ковид-сертификатов

10:53 04.06.2021 В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 4 июня. Накануне, 3 июня, сообщалось о 101 новом случае заражения. Читайте также: В Крыму за сутки выявлены 105 носителей коронавируса

10:54 04.06.2021 В Новосибирской области для сохранения достаточного резерва коечного фонда инфекционного профиля решено частично перепрофилировать городскую клиническую больницу №12 — для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус из групп риска. Также будет переориентирован Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн, где пожилые пациенты и пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями будут долечиваться и проходить начальный этап реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения. Подробности в материале: В Новосибирской области создают резерв коечного фонда инфекционного профиля

10:58 04.06.2021 В Брянской области 4 июня подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 65 человек, подтверждена смерть от осложнений при COVID-19 у двух пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Брянской области подтвердили 78 новых случаев заражения коронавирусом

11:02 04.06.2021 Вакцинация против коронавируса в Новосибирске. zdrav.nso.ru.

11:20 04.06.2021 Аэрофлот ждет открытия рейсов в Египет в ближайшие дни — гендиректор.

11:21 04.06.2021 Ещё 20 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 4 июня. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее. Подробности в материале: В Калмыкии выявили 20 новых носителей коронавируса

11:24 04.06.2021 Одобрение российской вакцины в ВОЗ — вопрос пары месяцев, заявил глава РФПИ.

11:28 04.06.2021 В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 4 июня. Читайте также: В Калмыкии скончался ещё один пациент с коронавирусом

11:33 04.06.2021 В Забайкалье, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, обеспокоены ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Более того, заместитель губернатора края Андрей Гурулёв в своём телеграм-канале и вовсе заявил: третья волна на подходе. «За последние 3−4 дня рост заболеваемости коронавирусной инфекцией увеличился почти в три раза. Наш Роспотребнадзор пока не знает, как это квалифицировать, но, по сути, это начало третьей волны. Причины в том, что мы все поверили в то, что победили его, и расслабились», — отметил чиновник. Читайте также: Власти Забайкалья известили о начале третьей волны коронавируса

11:35 04.06.2021 За последние сутки в России выявили 8947 случаев заражения коронавирусом, сообщили 4 июня в оперативном штабе по противодействию COVID-19. Новые случаи выявили в 84 регионах страны. Лидерами являются крупнейшие города — Москва и Санкт-Петербург. Также в первой тройке оказалась Московская область. Подробности в материале: В России выявили 8947 новых случаев заражения коронавирусом

11:35 04.06.2021 Ношение масок не останется постоянным, требование смогут отменить, когда эпидемиологическая ситуация изменится к лучшему, заявил директор научно-исследовательского института Роспотребнадзора «Микроб» Владимир Кутырев.

11:37 04.06.2021 За последние сутки, 3 июня, в России выявлено 8947 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 377 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8530 человек. 🔸Москва — 2817 🔸Санкт-Петербург — 834 🔸Московская область — 766 🔸Ростовская область — 161 🔸Нижегородская область — 159 🔸Воронежская область — 142 🔸Саратовская область — 111 🔸Иркутская область — 109 🔸Республика Саха (Якутия) — 106 🔸Ленинградская область — 106 🔸Республика Крым — 105 🔸Свердловская область — 98 🔸Краснодарский край — 96 🔸Пермский край — 95 🔸Красноярский край — 93 🔸Республика Бурятия — 92 🔸Республика Башкортостан — 90 🔸Волгоградская область — 87 🔸Челябинская область — 86 🔸Новосибирская область — 85 🔸Ульяновская область — 84 🔸Ярославская область — 80 🔸Брянская область — 78 🔸Тверская область — 75 🔸Смоленская область — 73 🔸Пензенская область — 73 🔸Ставропольский край — 70 🔸Самарская область — 69 🔸Архангельская область — 68 🔸Омская область — 67 🔸Оренбургская область — 65 🔸Курская область — 61 🔸Белгородская область — 60 🔸Калининградская область — 59 🔸Тамбовская область — 59 🔸Ивановская область — 58 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 58 🔸Республика Карелия — 57 🔸Кемеровская область — 57 🔸Кировская область — 56 🔸Тюменская область — 56 🔸Забайкальский край — 55 🔸Хабаровский край — 55 🔸Алтайский край — 55 🔸Липецкая область — 54 🔸Республика Дагестан — 54 🔸Тульская область — 52 🔸Мурманская область — 50 🔸Рязанская область — 49 🔸Приморский край — 49 🔸Калужская область — 48 🔸Республика Чувашия — 48 🔸Вологодская область — 47 🔸Владимирская область — 47 🔸Псковская область — 45 🔸Орловская область — 45 🔸Удмуртская Республика — 41 🔸Астраханская область — 40 🔸Новгородская область — 36 🔸Республика Коми — 34 🔸Костромская область — 33 🔸Курганская область — 31 🔸Республика Татарстан — 31 🔸Республика Хакасия — 30 🔸Сахалинская область — 29 🔸Республика Мордовия — 29 🔸Томская область — 27 🔸Республика Алтай — 23 🔸Республика Калмыкия — 23 🔸Севастополь — 22 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 21 🔸Республика Марий Эл — 19 🔸Амурская область — 15 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 14 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 13 🔸Республика Ингушетия — 13 🔸Чеченская Республика — 10 🔸Камчатский край — 9 🔸Республика Адыгея — 9 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 8 🔸Магаданская область — 5 🔸Еврейская автономная область — 3 🔸Республика Тыва — 3 🔸Чукотский автономный округ — 2 Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 108 129 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 037 летальных исходов, выздоровели 4 720 512 человек.

11:37 04.06.2021 Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM.

11:38 04.06.2021 Оперштаб: на 4 июня ещё 2318 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 072 425. Подтверждено 2817 новых случаев заражения, госпитализировали 1170 человек, скончались 58 пациентов.

11:46 04.06.2021 Разрабатываемый Роспотребнадзором проект «Санитарный щит» должен быть комфортным и удобным для людей, об этом 4 июня глава ведомства Анна Попова заявила на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом: Попова назвала цель проекта «Санитарный щит»

11:47 04.06.2021 Распространение COVID-19 в Сибири по состоянию на 4 июня 2021 г. Цитата buzoters_and_crows.

11:51 04.06.2021 На данный момент Россия остаётся в первой тройке стран мира по количеству проводимых тестов на коронавирусную инфекцию на 1 миллион населения страны. Об этом 4 июня рассказала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Читайте также: РФ входит в первую тройку стран по тестированию на коронавирус — Попова

11:51 04.06.2021 В Белгородской области 4 июня выявлено 60 носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 39 тысяч. Завершили лечение ещё 96 пациентов, трое скончались от осложнений. На вакцинацию записались 5095 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Белгородской области коронавирус выявлен уже у 39 тысяч жителей

11:54 04.06.2021 В Нижегородской области по состоянию на 4 июня выявили 159 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 155 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 118 718 случаев. Об этом: В Нижегородской области выявили 159 новых случаев заражения коронавирусом

11:56 04.06.2021 За минувшие сутки 13 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 18 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3693 человек. Читайте также: Ещё 13 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19

11:57 04.06.2021 За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторным путем выявили 834 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 4 июня в городском оперштабе. Это на семь случаев меньше, чем сутками ранее, но на шесть случаев больше, чем два дня назад. Читайте подробнее: В Петербурге выявили 834 новых носителя коронавируса

11:58 04.06.2021 Первичный осмотр и измерение температуры перед вакцинацией против COVID-19. Николай Хижняк © ИА REGNUM.

11:59 04.06.2021 Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев дал интервью телеканалу Россия-24, в котором он рассказал об информационной войне против «Спутника V», развернутой компаниями «большой фармы», успехах вакцины на международном рынке и планах по совместному производству препарата. «Проблема в таких атаках — это то, что действительно они пытаются подорвать доверие к российской вакцине, в том числе, и в России, в том числе и в социальных сетях, и противодействие этому очень простое — это просто успех «Спутника» и в России, и за рубежом», — сказал Дмитриев.

12:01 04.06.2021 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) считает, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие два месяца. Об этом 4 июня заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Читайте также: В РФПИ назвали возможный срок одобрения со стороны ВОЗ вакцины «Спутник V»

12:02 04.06.2021 В Приамурье ухудшилась эпидобстановка по коронавирусу. Еженедельно в области выявляют всё больше новых случаев заражения SARS-CoV-2. Чаще болеют COVID-19 подростки и трудоспособное население в возрасте от 18 до 29 лет. Читайте подробнее: В Приамурье ухудшилась эпидобстановка по коронавирусу

12:09 04.06.2021 На сегодняшний день расследование по поводу происхождения коронавируса продолжается. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Расследование по поводу происхождения вируса идёт. Когда будет сформирована версия — тогда её и озвучат», — сказал Мурашко. Читайте также: Мурашко прокомментировал слухи об искусственном происхождении COVID-19

12:09 04.06.2021 ПЦР-лаборатория в Пермском крае. permkrai.ru.

12:10 04.06.2021 В Рязанской области 4 июня подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной группе. Подтверждена смерть от осложнений при COVID-19 у четырёх пациентов. Читайте подробнее: В Рязанской области за сутки скончались пять пациентов с коронавирусом

12:11 04.06.2021 За последние сутки в Москве выявили 2817 случаев заражения коронавирусом, сообщает 4 июня московский оперативный штаб. «Подтверждено 2817 новых случаев заражения, госпитализировали 1170 человек, скончались 58 пациентов», — рассказали в штабе. Читайте также: В Москве за сутки выявили 2817 случаев заражения коронавирусом

12:12 04.06.2021 Топ-10 регионов по приросту числа заражённых коронавирусом по состоянию на 4 июня 2021 года. Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе ☑️Москва +2 817/1 192 174 ☑️Санкт-Петербург +834/443 009 ☑️Московская область +766/274 249 ☑️Ростовская область +161/94 837 ☑️Нижегородская область +159/118 718 ☑️Воронежская область +142/85 519 ☑️Саратовская область +111/63 166 ☑️Иркутская область +109/70 322 ☑️Ленинградская область +106/45 609 и Якутия +106/38 872 ☑️Крым +105/43 883 Цитата «16 негритят».

12:13 04.06.2021 Топ-10 по максимальному количеству смертей от коронавируса по регионам на 4июня 2021 года. (формируетсяпо абсолютным значениям смертей) Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии ☑️Москва +58/20 352 ☑️Санкт-Петербург +37/14 496 ☑️Ростовская область +18/4 488 ☑️Воронежская область +17/3 001 ☑️Нижегородская область +13/3 693 ☑️Свердловская область +12/3 476 ☑️Краснодарский край +11/3 072 ☑️Самарская область +10/2 000, Ленинградская область +10/1 480 ☑️Пермский край +8/2 465, Волгоградская область +8/1 342 ☑️Московская область +7/6 187, Алтайский край +7/2 329, Челябинская область +7/1 664, Саратовская область +7/1 116 Цитата «16 негритят».

12:13 04.06.2021 Масочный режим в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM.

12:29 04.06.2021 Борьба с пандемией коронавируса в России пока ещё не завершена. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Мы не завершили борьбу с пандемией. У нас по-прежнему есть очаги. Мы переломили ситуацию и движемся правильным курсом, но скорость движения зависит от каждого из нас», — сказал Мурашко. Об этом: Мурашко заявил о переломе ситуации с коронавирусом в России

12:32 04.06.2021 Коронавирус стал набатным колоколом для мира, который призвал действовать быстрее. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Если посмотреть на последние 10−15 лет, мы сталкивались с новыми вызовами: это и H1N1, и семейства коронавирусов. Вызовы будут. Набатный колокол прозвучал — действовать нужно быстрее и приходить с новыми подходами. В послании президента звучало сокращение сроков по разработке пунктов управления — диагностики и профилактики вакцины», — сказал Мурашко. Читайте также: Мурашко назвал вакцину от COVID-19 оружием во время боя

12:32 04.06.2021 В Пермском крае за сутки выявили 95 заражений коронавирусом, что на три меньше, чем днём ранее, сообщает 4 июня оперштаб по борьбе с COVID-19. Общее число заражённых в Прикамье достигло 57 853. Оправились от болезни 52 156 пермяков. От COVID-19 скончались 2465 пермяков. За последние сутки зарегистрировано восемь летальных исходов. По данным оперштаба, в Пермском крае полный курс вакцинации от коронавируса прошли 190 450 человек. Первым компонентом привиты 245 433 жителя региона. Подробности в материале: В Прикамье выявили 95 новых заражений коронавирусом

12:34 04.06.2021 Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия переломила ситуацию с коронавирусной инфекцией, но борьба с пандемией еще не завершилась.

12:34 04.06.2021 Водитель автобуса в защитной маске. Санкт-Петербург. Дарья Драй © ИА REGNUM.

12:34 04.06.2021 ПЦР-тест на коронавирус не является идеализированным стандартом диагностики вируса. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Нельзя рассматривать ПЦР-тест как идеализированный стандарт диагностики. Были публикации о том, что при развитии заболевания возбудитель опускается ниже, и из верхних дыхательных путей его уже не выявишь. Техника забора также имеет значение. Тест-системы имели разную специфичность и ориентированность», — сказал Мурашко. Об этом: Мурашко прокомментировал разницу результатов ПЦР-тестов на коронавирус

12:35 04.06.2021 Поселок Новое Устье Охотского района в Хабаровском крае из-за вспышки COVID-19 закроют с 5 июня на карантин. Читайте также: В Хабаровском крае закрыли посёлок на карантин из-за вспышки коронавируса

12:39 04.06.2021 В Оренбургской области выявлено 65 новых заражений коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 4 июня оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрирован 44 531 носитель коронавируса, среди которых 3693 детей. Выздоровели 40 980 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Число жертв COVID-19 в Оренбургской области достигло 999. За последние сутки подтвердили пять летальных исходов. Подробности в материале: Число жертв COVID-19 в Оренбуржье достигло 999

12:42 04.06.2021 В Краснодарском крае подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 4 июня. Это ровно столько же, сколько было подтверждено накануне, 3 июня. Об этом: На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом

12:44 04.06.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 4 июня. Днём ранее, 3 июня, в регионе было зарегистрировано 50 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 872 человек. Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 48 носителей коронавируса

12:50 04.06.2021 В Якутске на 4 июня для вакцинации от коронавируса осталась один препарат — «Спутник V». Читайте подробнее: В Якутске закончились вакцины от COVID-19, кроме «Спутник V»

12:51 04.06.2021 Соблюдение правил гигиены. gov-murman.ru.

12:51 04.06.2021 В Воронежской области подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом. Данные за сутки опубликовал 4 июня региональный оперативный штаб. Накануне, 3 июня, был зарегистрирован 141 новый носитель коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В Воронежской области за сутки скончались 11 пациентов с COVID-19

12:53 04.06.2021 Заболеваемость COVID-19 сохранится даже на уровне в 30−40% привитых от коронавируса. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Чтобы избежать заболеваний и минимизировать их, нужен коллективный иммунитет. Заболеваемость сохраняется на уровне в 30−40% [привитых лиц]», — сказал Мурашко. Подробности в материале: Мурашко не исключил необходимости вакцинации 80−90% населения России

12:57 04.06.2021 Президент России Владимир Путин постепенно будет возвращаться из онлайн-формата работы в офлайн, заявил 4 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: В Кремле заявили о возвращении графика Путина в офлайн-режим

12:58 04.06.2021 В Челябинской области обнаружили ещё 85 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Челябинской области выявили ещё 85 носителей коронавируса

13:04 04.06.2021 Россия с июля может стать открытой для вакцинного туризма — глава РФПИ.

13:09 04.06.2021 В своем интервью телеканалу Россия-24 генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о масштабных иностранных инвестициях, привлеченных фондом в дополнение к соглашениям о совместном производстве «Спутника V» за рубежом. «Для России привлечение в том числе масштабных инвестиций — это вопрос роста, это вопрос создания новых компаний, роста компаний и диверсификации экономики, поэтому, безусловно мы [РФПИ] гордимся теми партнерствами, которые мы создали. Например, вот с компанией Mubadala (инвестиционный фонд Эмиратов) мы вместе сделали 66 инвестиций», — сказал Дмитриев.

13:17 04.06.2021 В мире в условиях пандемии коронавируса появился новый противник, а именно — слова непрофессионалов, которые доступны всем. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы должны научиться говорить друг с другом, и у нас появился новый противник: каждое слово, сказанное непрофессионалом, доступно всем», — сказала Попова. Об этом: Попова призвала не слушать ковид-диссидентов

13:21 04.06.2021 Россия является одной из немногих стран, которые не разрушили свою систему борьбы с инфекционными заболеваниями. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Наша наука, практика, система позволили выйти так, как мы вышли. Важная тема — тема вакцинологии. Напомню, что РФ — одна из короткого перечня стран, которые не разрушили систему борьбы с инфекционными заболеваниями. Россия решила, что нужно оставить врачей-эпидемиологов, эпидемиологию как науку», — сказала Попова. Подробности в материале: Попова оценила сохранение системы вакцинологии и эпидемиологии в России

13:24 04.06.2021 В России ещё с периода СССР прививают сугубо отечественными вакцинами, и все поколения в стране здоровы, а дети рождаются. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Весь вакцинный календарь РФ наполнен отечественными вакцинами. Сегодня три российских вакцины — это победа нашей вакцинологии и науки. Мы прививаем уже три поколения, у нас все здоровы, растёт рождаемость, растут здоровые дети», — сказала Попова. Читайте также: Попова призвала доверять российским вакцинам от COVID-19

13:29 04.06.2021 Дед Мороз из Великого Устюга привился от коронавируса. Надеемся, оленей тоже привил. Все-таки в Новый год хочется подарков. Цитата канала tv360.

13:30 04.06.2021 Медицинский работник в защитном костюме. mos.ru.

13:31 04.06.2021 Мурашко призвал жителей России вакцинироваться от коронавируса летом, чтобы осенью привиться от гриппа.

13:39 04.06.2021 Губернатор Омской области Александр Бурков считает, что вакцинация от COVID-19 должна быть обязательной. Об этом: Омский губернатор поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса

13:46 04.06.2021 Минздрав готовится к проведению исследования вакцины «Спутник V» на детях с 12 лет — Мурашко.

13:59 04.06.2021 В Мордовии по состоянию на 4 июня выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 21 078 случаев. Подробности в материале: В Мордовии третий день выявляют 29 новых носителей коронавируса

14:00 04.06.2021 В Республике Алтай за прошедшие сутки подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, большинство новых носителей (21) выявлено в Кош-Агачском районе. Читайте также: В Горном Алтае коронавирус выявили у ещё 24 человек

14:00 04.06.2021 В Волгоградской области 4 июня выявлено 87 новых носителей коронавируса — на одного человека больше, чем сутками ранее. Выписаны после лечения 89 пациентов, зарегистрировано восемь летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области выявили 87 новых носителей коронавируса

14:00 04.06.2021 Указания перед входом в магазин. Дарья Драй © ИА REGNUM.

14:01 04.06.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе был зарегистрирован один летальный случай. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 286 человек. Читайте также: В Мордовии от COVID-19 скончались ещё два человека

14:07 04.06.2021 В Курганской области к 4 июня подтверждёно 34 новых случая заражения коронавирусом. Из них 18 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 31 случай. Об этом: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 34 человек

14:11 04.06.2021 Ещё 161 житель Ростовской области получил положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 июня. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее. Подробности в материале: Ещё 161 житель Ростовской области заразился коронавирусом

14:16 04.06.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 18 случаев смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 июня. Подробности в материале: Ещё 18 жителей Ростовской области умерли от COVID-19

14:18 04.06.2021 В Югре за сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 4 июня региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 53 случая. Подробности в материале: В Югре за сутки выявили 58 ковид-пациентов

14:33 04.06.2021 В России в ближайшее время могут начаться исследования вакцин против COVID-19 среди детей старше 12 лет, заявил 4 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом: Мурашко: исследования вакцин среди детей могут начаться в ближайшее время

14:35 04.06.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 55 случаев. Подробности в материале: В Тюменской области за сутки выявили 56 носителей коронавируса

14:36 04.06.2021 В Ростовской области за последние сутки вакцинацию от коронавируса завершили более восьми тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 июня. Читайте подробнее: Ещё 8 тыс. жителей Ростовской области завершили вакцинацию от COVID-19

14:52 04.06.2021 Палата реанимации. Дарья Драй © ИА REGNUM.

14:53 04.06.2021 На Ямале за сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 23 случая. Подробности в материале: На Ямале за сутки выявлен 21 носитель коронавируса

14:55 04.06.2021 Применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не сопровождается смертельными случаями, она надежна и безопасна. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 4 июня, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «По данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины», — подчеркнул Путин. Подробности в материале: Путин: российская вакцина от COVID-19 не вызвала ни одной смерти

14:56 04.06.2021 В Марий Эл по состоянию на 4 июня выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 21 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 605 случаев. Читайте подробнее: В Марий Эл выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом

14:58 04.06.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 254 человек. Подробности в материале: От COVID-19 скончались ещё трое жителей Марий Эл

15:16 04.06.2021 В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 июня, за минувшие сутки выявлено 85 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 75 случаев. Подробности в материале: В Новосибирске подскочил суточный прирост носителей коронавируса

15:44 04.06.2021 В Ростовской области лечение в госпиталях получают немногим более одной тысячи ковид-пациентов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 июня. Об этом: В Ростовской области лечение в госпиталях получает 1 тыс. ковид-пациентов

15:59 04.06.2021 Канцлер Австрии Себастьян Курц во время выступления в видеоформате 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за вклад России в борьбу с пандемией в мире и производство вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Читайте подробнее: Канцлер Австрии оценил вклад России в борьбу с пандемией COVID-19 в мире

16:03 04.06.2021 Президент РФ Владимир Путин наградил медсестру из Томска Людмилу Кайбазакову за работу в период пандемии коронавируса. tomsk.gov.ru

16:10 04.06.2021 В Сургуте жёстко задержали за отсутствие защитной маски в супермаркете Наталью Макагон, известную как помощницу депутата городской думы Евгения Барсова (ЛДПР). Читайте также: В Сургуте очередной масочный скандал — скрутили помощницу депутата

16:43 04.06.2021 В Новосибирской области продолжается масштабная прививочная кампания от коронавируса. В настоящее время региональный минздрав активно развивает выездные формы вакцинации, новосибирцы могут сделать прививку на предприятиях и в торговых центрах. «Очень важно для предотвращения более жесткого ограничительного режима, чтобы темпы вакцинации населения были увеличены. Стабилизировать ситуацию мы сможем только совместными усилиями», — отметил в ходе совещания сегодня, 4 июня, первый заместитель губернатора Юрий Петухов. Читайте также: Новосибирские власти потребовали увеличить темпы вакцинации от коронавируса

17:04 04.06.2021 Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках Петербургского международного экономического форума посетил стенд Пензенской области. Особый интерес вызвала у него продукция ООО «Моторные технологии» (Mizotty). Компания специализируется на выпуске моечного оборудования, а в 2020 году в условиях пандемии смогла в очень сжатые сроки открыть новое направление — производство дезинфекционного оборудования. Было произведено свыше 5 тыс. единиц специальных туннелей, рамок, постов и диспенсеров. Дезинфекционными установками пензенских разработчиков оснащены государственная резиденция президента России «Ново-Огарево», Администрации президента России и президента Казахстана.

17:15 04.06.2021 В Ставропольский край в скором времени поступит еще одна российская вакцина от коронавируса «Гам-Ковид-Вак Лайт» («Спутник Лайт»). Краевой минздрав направил заявку на получение 360,5 тыс. доз препарата. Читайте подробнее: На Ставрополье поступит 360,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»

17:20 04.06.2021 В Санкт-Петербурге в разгар Петербургского международного экономического форума вновь заметили очередь из автомобилей скорой помощи в больницу, перепрофилированную под прием пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией. Об этом: В Петербурге в разгар ПМЭФ заметили очередь «скорых» в ковидную больницу

17:45 04.06.2021 В екатеринбургском парке Маяковского установят временный мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации. Горожане смогут поставить прививку 5−6 июня 2021 года с 11:00 до 16:00 (время местное). Вакцины будут ставить у центрального входа в парк. С собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Подробности в материале: В Екатеринбурге проведут вакцинацию от коронавируса в парке Маяковского

18:15 04.06.2021 [[[quote-0]]]

Читайте подробнее: Путин рассказал о влиянии пандемии на прогресс