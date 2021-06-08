Ставрополь, , 09:59 — REGNUM В Ставропольском крае приняли участие в массовой кампании по вакцинации против коронавируса 277 тыс. человек, что составляет около 10% населения. Из них более 217 тыс. человек привиты уже обоими компонентами вакцины и являются полностью защищенными от опасной инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

«Соблюдайте меры профилактики, чтобы защитить своё здоровье. И самый надежный путь для этого — вакцинация. Такой возможностью в крае уже воспользовались более 277 тысяч человек», — написал 8 июня губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Всего в Ставропольском крае открыты 106 стационарных прививочных центров. Созданы также 134 мобильных пункта вакцинации, в том числе на рынках, крупных торговых центрах. По плану в крае должны быть привиты к осени около 1,3 млн жителей — тогда будет создан коллективный иммунитет. В настоящее время Ставрополье лидирует в Северо-Кавказском федеральном округе по числу привитых от коронавируса граждан.