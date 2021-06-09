Барнаул, , 10:36 — REGNUM Двоякое отношение к заслугам медиков, стоящих на передовой борьбы с COVID-19, демонстрируют в Алтайском крае. На словах власти выражают им почёт и уважение, а в реальности — очередной коллектив заявил, что остался без социальных выплат.

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Судя по сообщению, опубликованному 9 июня в группе «Барнаул 22» («ВКонтакте»), речь идет о 23 санитарах КГБУЗ «Городская больница №5» отделения реанимации интенсивной терапии (ковидный госпиталь на Змеиногорском тракте, 75 в Барнауле).

Коллективную жалобу в адрес руководства стационара они вынуждены были написать после того, как за пару дней до зарплаты стало известно, что выплаты не внесены в табель, поскольку медики, якобы, не выполнили свои должностные обязанности.

«Обидно, мы ходим все в рвотных массах пациентов (простите за подобные выражения), а нас лишают этих выплат. Да как так? Работаем через сутки, выходим в красную зону. Отработали 288 часов!», — сказано в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своём годовом отчёте в парламенте сказал много слов благодарности всем медикам региона.

«Пандемия показала, что у нас очень много неравнодушных людей, и в этом наша сила. Конечно, основной удар на себя приняли врачи, фельдшеры, медсестры, все работники медицинских учреждений», — заявлял глава региона.

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