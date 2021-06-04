Ростов-на-Дону, , 14:36 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки вакцинацию от коронавируса завершили более восьми тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 июня.

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В настоящее время участниками прививочной кампании на Дону стал 462 291 человек (+ 6154 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 353 518 человек (+ 8101 за сутки).

Напомним, что после некоторого спада в Ростовской области набраны темпы вакцинации в Ростовской области.

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