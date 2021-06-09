Белгород, , 15:52 — REGNUM В Белгородской области 9 июня выявлены 62 носителя коронавируса — на четыре больше, чем сутками ранее. Выздоровели ещё 106 пациентов. На вакцинацию от COVID-19 записались 4753 добровольца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждено 39 333 случая заболевания COVID-19. Справились с болезнью 35 145 человек. Находятся в стационарах 933 пациента, из них 24 на ИВЛ, лечатся амбулаторно 2545 белгородцев, на самоизоляции — 9515 жителей. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 710 человек, в то числе смерть двух пациентов подтверждена за минувшие сутки.

На вакцинацию от COVID-19 поданы 342 852 заявки. Полностью прошли курс иммунизации уже 246 548 человек.