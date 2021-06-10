Москва, , 02:41 — REGNUM Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России принял решение о возобновлении с 10 июня авиасообщения с восемью странами. Об этом говорится на сайте ведомства.

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В список стран, с которыми возобновлено сообщение вошли на взаимной основе Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия, Албания.

Рейсы будут выполняться один или два раза в неделю, а с Албанией установлено чартерное сообщение.

Кроме того, с 10 июня Россия увеличит число регулярных рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию. Некоторые перелёты в другие страны будут осуществляться из международных аэропортов в регионах России.

Ранее в пресс-службе российского Федерального агентства по туризму попросили предпринимателей и туристов летать с большой осторожностью в страны, с которыми Россия не возобновила регулярного авиасообщения.

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