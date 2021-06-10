Пенза, , 07:53 — REGNUM В Пензенской области за сутки зарегистрированы пять летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии от COVID-19 по состоянию на 10 июня умерли 863 человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

От осложнений, вызванных новым заболеванием, скончались за минувший день четверо женщин и один мужчина в возрасте от 57 до 97 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России принял решение о возобновлении с 10 июня авиасообщения с восемью странами — Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия, Албания.

Читайте также: Россия возобновила авиасообщение с восемью странами