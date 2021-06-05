Санкт-Петербург, , 07:41 — REGNUM Граждане России смогут ездить более свободно в другие страны примерно с сентября 2021 года, когда уровень иммунизации от COVID-19 в стране достигнет 60%, сказал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Достижение показателя иммунизации в 60% российский лидер назвал условием для взаимных поездок, поскольку ограничения на въезд действуют и в России.

«Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — объяснил Путин.

Президент добавил, что «было бы неплохо», если бы европейские регуляторы не отличали граждан, получивших иммунитет после вакцинации российскими препаратами, от «тех, кто привит Moderna или Pfizer».

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