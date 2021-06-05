Санкт-Петербург, , 08:41 — REGNUM Примерно с сентября текущего года, когда уровень иммунитета к COVID-19 у граждан России станет достигать 60%, они смогут более свободно ездить в другие страны. Об этом 5 июня рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Как напомнил российский лидер, определенные ограничения в поездках за рубеж есть и в европейских странах, и в России.

«Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ», — отметил он.

«Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — также добавил Путин.

Кроме того, президент РФ указал, что было бы неплохо, чтобы европейские регуляторы до этого момента признали, что привитые российскими вакцинами от COVID-19 не отличаются от привитых вакцинами уже признанными в ЕС.

«Что касается вакцины и ее использования в качестве какого-то геополитического оружия, во-первых, не думаю, что Запад обвиняет в этом Россию», — указал он.

Также Путин добавил, что считает, что ложные обвинения по отношению к российским препаратам формулируются в целях конкурентной борьбы.

«Задержка с регистрацией российской вакцины в Европе связана с коммерческими интересами тех, кто это делает, поскольку выигрывается время для того, чтобы конкуренты российских компаний, которые производят вакцину, успели занять европейский рынок, поскольку заключается долгосрочный контакт на поставку вакцины», — уточнил глава Российского государства.

При этом Путин подчеркнул, что Россия в случае с распространением вакцин от нового заболевания руководствуемся не коммерческой выгодой, а гуманитарными соображениями.

«Если и есть какой-то политический аспект, то только у тех, кто не готов признать, что Россия — страна с высоким уровнем науки, образования, и это, может быть, кому-то не нравится», — также сказал президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не сопровождается смертельными случаями, она надежна и безопасна.