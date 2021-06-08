Нижний Новгород, , 13:00 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 8 июня выявили 163 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 158 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 119 363 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 107 человек, всего выздоровели с начала пандемии 113 446 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 17 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3743 человек. Накануне сообщалось о 13 летальных случаях.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время являются 2174 человека.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

Напомним, по состоянию на 6 июня в регионе проведено 2 755 167 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 5557 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 204,5.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,08. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда значительно сократился, на 7 июня остаются свободными 17% коек инфекционного профиля.