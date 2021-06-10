Пенза, , 11:18 — REGNUM В пензенском городе Спутник с 11 по 14 июня будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Привиться можно будет с 13:00 до 18:00 (мск) около главного входа в «Парк Спутник», сообщает пресс-служба облминздрава.

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Вакцинацию осуществят препаратами «ГамКовидВак» (Спутник V) и «ЭпиВакКорона» при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС. Перед прививкой будет осмотр врачом в условиях передвижного медицинского комплекса.

К проведению акции привлекут волонтеров-медиков, которые проинформируют жителей о возможности вакцинации, не посещая поликлинику.

Широкомасштабный проект #ВакцинаЖизнь стартовал в Пензенской области 4 июня и направлен на повышение приверженности населения к вакцинации. 12 июня около фонтанного комплекса выступит главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике минздрава Пензенской области Елена Власова. Ее призыв поддержат волонтеры-медики, которые выразят свое отношение к вакцинации в виде флэш-моба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области усилят работу по организации прививочной кампании от COVID-19.

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