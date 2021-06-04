Санкт-Петербург, , 21:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин и аргентинский президент Альберто Фернандес приняли участие в церемонии запуска в производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентине, сообщает 4 июня РФПИ.

Запуск был произведен в режиме видеоконференции в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Аргентина стала первой страной Латинской Америки, выпускающей у себя вакцину «Спутник V».

При этом представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что в ближайшее время российская вакцина против коронавируса будет зарегистрирована еще в 15 странах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день российская вакцина «Спутник V» одобрена в более чем 65 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек.

Российский препарат против коронавируса «Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в мире вакциной от COVID-19.

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