Ростов-на-Дону, , 14:16 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 18 случаев смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 июня.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 13 женщин в возрасте от 56 лет до 91 года и пятеро мужчин в возрасте от 61 года до 74 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области скончались 4488 человек, заразившиеся коронавирусом.

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