Тюмень, , 17:40 — REGNUM Жители Тюмени смогут привиться от коронавируса в двух городских парках, начиная с 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

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Пункты вакцинации будут работать в экопарке «Затюменский» и в Гилёвской роще. Прививку можно будет поставить бесплатно в порядке живой очереди, без предварительной записи. Нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Кроме того, тюменцы в рамках акции «Городская территория здоровья» могут получить консультации медиков по поводу своего здоровья.