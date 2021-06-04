Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM ПЦР-тест на коронавирус не является идеализированным стандартом диагностики вируса. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Нельзя рассматривать ПЦР-тест как идеализированный стандарт диагностики. Были публикации о том, что при развитии заболевания возбудитель опускается ниже, и из верхних дыхательных путей его уже не выявишь. Техника забора также имеет значение. Тест-системы имели разную специфичность и ориентированность», — сказал Мурашко.

По его словам, представители Минздрава РФ «в целом довольны системой диагностики [коронавируса]».