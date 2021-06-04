Брянск, , 10:58 — REGNUM В Брянской области 4 июня подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 65 человек, подтверждена смерть от осложнений при COVID-19 у двух пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

За минувшие сутки лаборатории региона проверили 1 596 тестов. Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Брянской области достигло 40 596. Справились с болезнью 39 712 человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 364 пациента.

С начала пандемии в лабораториях проведено 574 220 исследований на коронавирус.