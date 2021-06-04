Барнаул, , 07:38 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 4 июня 2021 года от коронавируса привились 258 812 человек (+ 2522 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 52 059 человек получили первую прививку (на 641 меньше, чем 3 июня) и 206 753 человека (+ 3163 за последние сутки) полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регион поступило уже 302 877 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (на 2430 комплектов больше, чем по состоянию на 28 мая).

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