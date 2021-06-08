Якутск, , 05:37 — REGNUM По требованию Роспотребнадзора из-за сложной эпидобстановке по коронавирусу оперативный штаб Якутии отменил проведение городского национального праздника Ысыах Туймаады — 2021 в традиционном формате — мероприятия пройдут онлайн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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«До 60% всех заболевших в республике приходится на Якутск. При этом темпы вакцинации населения снижаются. Управление Роспотребнадзора предлагает провести праздник Ысыах Туймаады в дистанционном формате», — сказали в оперативном штабе.

Власти Якутска считают, что существует угроза здоровью жителей и гостей столицы, а также нет возможности обеспечить соблюдение безопасной дистанции при массовом скоплении людей на территории архитектурно-этнографического комплекса «Ус Хатын». В связи с проведением в дистанционной форме Ысыаха, дано поручение пересмотреть конкурсные процедуры, связанные с организацией праздничных мероприятий в очном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году якутяне отпраздновали Ысыах Туймаады. Его центральным событием стало установление нового рекорда Гиннесса по самому большому количеству людей в национальной одежде — в нарядах на празднование пришли 16 620 человек.