Благовещенск, , 12:02 — REGNUM В Приамурье ухудшилась эпидобстановка по коронавирусу. Еженедельно в области выявляют всё больше новых случаев заражения SARS-CoV-2. Чаще болеют COVID-19 подростки и трудоспособное население в возрасте от 18 до 29 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июня в правительстве региона по результатам заседания оперативного штаба.

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Всё чаще в Приамурье регистрируются очаги заболеваемости COVID-19 в коллективах.

За последние две недели среднесуточный показатель заболеваемости увеличился с 1,9 на 100 тыс. человек до 2,15. При этом более 68% новых носителей коронавируса выявили в Благовещенске, Тынде и Белогорске. Во время пика первой волны коронавируса максимальное число развёрнутых коек в инфекционных госпиталях в области достигло 880. На сегодняшний день в ковидных стационарах в наличии 725 коек, из них заняты 76%. Как рассказала зампред правительства области Юлия Рябинина, в учреждениях здравоохранения будут вводить в оборот дополнительные койки для пациентов с коронавирусом.

На 4 июня в Приамурье выявили 22 797 носителей коронавируса, среди них 2228 человек — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, об этом в ходе семинара в режиме видеоконференцсвязи заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РФ по ДФО Анна Кузнецова.