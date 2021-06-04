Рязань, , 12:10 — REGNUM В Рязанской области 4 июня подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной группе. Подтверждена смерть от осложнений при COVID-19 у четырёх пациентов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,16%. Всего в Рязанской области выявлено 29 466 носителей коронавируса. Справились с заражением 27 969 жителей, в том числе 43 человека выписаны за прошедшие сутки. В лечебных учреждениях находятся 346 пациентов с COVID-19, из них 21 в тяжёлом состоянии на ИВЛ.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки от осложнений при коронавирусе скончались четыре человека, всего в регионе зарегистрировано 540 смертельных случаев COVID-19.