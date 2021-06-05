Екатеринбург, , 18:55 — REGNUM В Свердловской области обнаружено ещё 95 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 89 780 заразившихся. Выздоровели 83 686.

222 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. 98 граждан подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки в регионе подтвердили смерть ещё 13 человек от COVID-19. С начала пандемии от этого заболевания скончались уже 3489 пациентов.