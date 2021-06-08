Южно-Сахалинск, , 11:45 — REGNUM На Сахалине фиксируется существенный прирост новых случаев заражения коронавирусом — цифры выросли практически в 2−2,5 раза. Специалисты не называют сложившуюся тенденцию «третьей волной» и списывают происходящей на массовый завоз в островной регион работников, которые будут задействованы на рыбной путине.

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«Мы ожидали этот подъем заболеваемости, он был предсказуем. Конец мая — начало июня — это приезд на работу на Сахалин людей с материка и их очень много. На прошлой неделе была регистрация привозных случаев. Мы ожидаем и вспышечную заболеваемость. Так начиналось прошлое лето, по этому же пути идут и другие регионы. Есть резерв коечного фонда, есть стационары, которые работали на ковиде. Их теперь будет развернуть легче», — цитирует ИА Sakh.com главного внештатного инфекциониста областного минздрава Оксану Солонину.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 7 июня зафиксировали ещё одну смерть пациента с коронавирусом — умерла жительница Южно-Сахалинска 1948 года рождения. За весь период пандемии жертвами COVID-19 в островном регионе стали уже 56 человек. За сутки на Сахалине выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 40). За всё время инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 23 240 человек.