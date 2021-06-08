Калуга, , 14:34 — REGNUM В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждены у 47 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 8 июня. Днём ранее, 7 июня, в регионе было зарегистрировано 49 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 36 070 человек, 1 238 человек находятся на лечении, 34 487 человек выздоровели. Всего с начала пандемии в регионе скончались 345 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По данным министерства здравоохранения региона в настоящее время в медицинских учреждениях области развёрнуто 850 инфекционных коек для приёма больных с новой коронавирусной инфекцией. На лечении в стационарах находятся 687 пациентов, из них на инвазивной ИВЛ — 10 человек, на неинвазивной ИВЛ — 21 пациент, 568 человек — на кислородной поддержке.

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