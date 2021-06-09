Ижевск, , 10:37 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось.

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Скончались мужчины в возрасте 58 лет, 61 года и 87 лет. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 457 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 8 июня, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 980 человек, из которых двое жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 9 июня в Удмуртии выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 38 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 518 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2713 человек.

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