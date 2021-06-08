Новосибирск, , 07:32 — REGNUM В Новосибирской области в настоящее время доступны три вида вакцин от коронавируса. При этом министерство здравоохранения региона сообщило об увеличении количества госпитализированных в инфекционные стационары, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Вакцинация — это жизненная необходимость. Более эффективных методов борьбы с коронавирусом пока никто в мире не придумал. Поверьте человеку, который больше года работает в этих условиях и переболел COVID-19 сам. Кстати, хочу сказать, несмотря на это, первую вакцину уже поставил, потому что больше полугода прошло после болезни. К сожалению, тогда вакцинация была недоступна», — отметил заведующий отделением реанимации городской клинической больницы №11 Юрий Зайнутдинов.

По словам заместителя министра здравоохранения области Елены Аксеновой, несмотря на то, что общее количество случаев заражения коронавирусом в регионе в последнее время выросло незначительно, существенно поменялась структура заболеваемости. Выросло число тяжёлых случаев и, в основном, за счёт пациентов из групп риска.

«В настоящее время мы отмечаем, что пациенты, которые попадают в стационар со среднетяжёлым и тяжёлым течением заболевания, никто не вакцинирован, — отметила Аксенова. — Мы призываем записаться и пройти вакцинацию. В настоящее время это единственный способ остановить коронавирусную инфекцию. Вакцинация дает пациентам возможность не заболеть вообще либо перенести болезнь в лёгкой форме. Предотвратить осложнения, которые появляются, когда человек переносит заболевание в средней и тяжелой форме».

Отметим, что однократно вакцинировано уже 327 697 новосибирцев, в том числе 252 607 человек — двукратно.