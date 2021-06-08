Москва, , 15:23 — REGNUM Препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в России в основном будут вакцинировать молодых людей. Об этом 8 июня на пленарном заседании в Госдуме РФ сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего, на студентов», — уточнил представитель федерального ведомства.

Он подчеркнул, что, согласно исследованию, однократное применение этой вакцины «даёт хорошую выработку иммунитета у молодых людей и хороший уровень антител».

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Как сообщало ИА REGNUM, «Спутник Лайт», разработанный в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины «Спутник V», стал четвёртой по счёту зарегистрированной в России вакциной от COVID-19. Новый препарат требует однократного введения.