Якутск, , 06:14 — REGNUM В Якутске закрыли все дневные лагеря для школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в оперативном штабе.

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Всего детей принимают 187 лагерей в 22 районах республики.

В Якутске 8 июня в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу Роспотребнадзор запретил работу детских лагерей.

Открытие загородных лагерей с 15 июня находится на особом контроле — по согласованию Роспотребнадзора и строгим соблюдением всех санитарных требований.

Как сообщало ИА REGNUM, по требованию Роспотребнадзора из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу оперативный штаб Якутии отменил проведение городского национального праздника Ысыах Туймаады — 2021 в традиционном формате — мероприятия пройдут онлайн.