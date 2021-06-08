Москва, , 13:40 — REGNUM Телеведущий Дмитрий Борисов, известный по программе «Пусть говорят», заразился коронавирусом, однако чувствует себя хорошо. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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«Сразу к делу: не волнуйтесь, у меня всё хорошо. Коронация наследника престола состоялась», — написал Борисов

Телеведущий рассказал, что ему «оборвали телефон после полуправды из интернета», однако «не всё не так плохо»: «Зачем нагородили лишних слов, не знаю. Жаль только, что успели перепугаться близкие».

Борисов отметил, что из симптомов COVID-19 у него наблюдалась лишь температура, а запахи и вкусы остались: «Хроника — вымысел «достоверного источника» (привет пламенный). Больница — правда: заехал ради КТ. Лёгкие чистые, всё в порядке, небольшой след еле заметен».

Телеведущий также поблагодарил всез за добрые пожелания и заботу.

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